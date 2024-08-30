https://ria.ru/20240830/saks-1969602011.html

США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс

США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс - РИА Новости, 30.08.2024

США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс

Американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:48

2024-08-30T21:48

2024-08-30T21:48

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте. Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны. Но они принимают решения, и Россия знает это. И это само по себе причина для тревоги", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, колумбийский университет