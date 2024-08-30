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США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/saks-1969602011.html
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс - РИА Новости, 30.08.2024
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс
Американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:48
2024-08-30T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
такер карлсон
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте. Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны. Но они принимают решения, и Россия знает это. И это само по себе причина для тревоги", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, колумбийский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Такер Карлсон, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Колумбийский университет
США в состоянии горячей войны с Россией, заявил Сакс

Сакс: американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Американцы воюют на стороне ВСУ и принимают решения о стратегии, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте. Они необязательно в американской форме, иногда они называются наемниками, иногда просто не опознаны. Но они принимают решения, и Россия знает это. И это само по себе причина для тревоги", - сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАТакер КарлсонСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныКолумбийский университет
 
 
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