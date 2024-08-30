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Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
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12:39 30.08.2024 (обновлено: 13:19 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/putin-1969438294.html
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не встречались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:39
2024-08-30T13:19
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не встречались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, насколько мне известно, никогда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, виделся ли российский лидер с Дуровым. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
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технологии, россия, париж, франция, павел дуров, дмитрий песков, владимир путин, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Париж, Франция, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков

Песков: Путин и Дуров никогда не встречались

© AP Photo / Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Roman Kulik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не встречались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, насколько мне известно, никогда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, виделся ли российский лидер с Дуровым.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
 
ТехнологииРоссияПарижФранцияПавел ДуровДмитрий ПесковВладимир ПутинTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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