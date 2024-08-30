https://ria.ru/20240830/putin-1969438294.html
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не встречались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:39
2024-08-30T12:39
2024-08-30T13:19
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не встречались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, насколько мне известно, никогда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, виделся ли российский лидер с Дуровым. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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Путин и Дуров никогда не встречались, заявил Песков
Песков: Путин и Дуров никогда не встречались