https://ria.ru/20240830/premery-1969499183.html

Представлены театральные премьеры нового сезона в Москве и Петербурге

Представлены театральные премьеры нового сезона в Москве и Петербурге - РИА Новости, 30.08.2024

Представлены театральные премьеры нового сезона в Москве и Петербурге

В сентябре театры-партнеры ВТБ откроют новый сезон, среди премьер – драматическая поэма, пьеса, авторская инсценировка и другие постановки, сообщает... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:54

2024-08-30T14:54

2024-08-30T14:54

санкт-петербург

москва

александринский театр

большой театр

втб (банк)

мариинский театр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В сентябре театры-партнеры ВТБ откроют новый сезон, среди премьер – драматическая поэма, пьеса, авторская инсценировка и другие постановки, сообщает пресс-служба банка. "Со многими культурными институциями мы перешагнули уже 20-летний, с некоторыми – 30-летний порог партнерства. В этом году мы традиционно поддерживаем множество театральных проектов и уже в сентябре они начнут радовать зрителей ведущих сцен России", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба. Первой премьерой сезона в РАМТе станет пьеса Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных". На Большой сцене художественный руководитель театра Алексей Бородин вместе с художником Максимом Обрезковым предложат зрителю атмосферный спектакль, в котором каждый из героев встретится со своими страстями и страхами. Костюмы для постановки создала Ася Мухина, хореографом выступил Кирилл Алямин. Премьерные показы запланированы на сентябрь. Московский театр Олега Табакова откроет сезон премьерой "Наследников" – авторской инсценировки Олега Антонова по мотивам пьесы Сергея Найденова "Дети Ванюшина". Спектакль создан в традиции русского психологического театра, который всегда давал зрителю возможность разглядеть за повседневными бытовыми сценами подлинную драму. Режиссером и исполнителем главной роли стал Владимир Машков, художник – Александр Рукавишников. Показы пройдут 21-22 сентября. МХТ им. А.П. Чехова представит спектакль "Самоубийца", его премьера состоится 3 сентября на Основной сцене театра. Пьеса была написана Николаем Эрдманом в 1928 году, в 30-е ее репетировали Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд, далее ее пытались поставить в нескольких театрах. Однако цензурные ограничения не позволяли спектаклю дойти до массового зрителя вплоть до 1990-х. Автором постановки в МХТ стал Николай Рощин, главную роль исполнит Иван Волков из Александринского театра, он же написал для спектакля музыкальное сопровождение. "Самоубийца" входит в число премьер, посвященных 125-летию МХТ. Премьера спектакля "Утиная охота" по пьесе иркутянина Александра Вампилова будет представлена в Театре им. Евгения Вахтангова 27 и 30 сентября. Автором постановки стал Аскар Галимов, главные роли исполнят Максим Севриновский, Наталья Масич, Дарья Щербакова и Полина Чернышова. Мастерская Петра Фоменко в начале сезона покажет драматическую поэму "Пугачев". Историческая пьеса Сергея Есенина стала результатом переосмысления Гражданской войны и крестьянского восстания и была опубликована в 1921 году. На сцене Мастерской произведение воплотили Федор Малышев и Евгения Шутина. Премьерные показы состоятся 15 и 28 сентября в Большом зале Новой сцены театра. Для семейного просмотра "Театр Терезы Дуровой" предлагает новый спектакль "Далеко-далеко на Востоке". История о приключениях культового фольклорного персонажа Ходжи Насреддина продолжает серию этнических постановок театра. Режиссером выступила Тереза Дурова, автор пьесы – Артем Абрамов, костюмы для постановки создала Виктория Севрюкова. Премьерные показы состоятся 14 и 15 сентября. Еще одной яркой театральной премьерой этого сезона обещает стать балет "Преступление и наказание" – уже четвертая работа Бориса Эйфмана с наследием Федора Достоевского. Это не просто постановка по сюжету литературного произведения, через художественные средства Эйфман постарается ответить на глобальные вопросы о внутренней природе человека и роли моральных ценностей в ней. Премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Большой театр покажет зрителям балет "Буря", который стал завершающей премьерой прошлого сезона. Пьеса, написанная Уильямом Шекспиром 400 лет назад, обрела новое прочтение и рассказана новым музыкальным и хореографическим языком в постановке Вячеслава Самодурова. Автор музыки – композитор Юрий Красавин, дирижер – заслуженный артист России Павел Клиничев. Костюмы к спектаклю придумал известный российский дизайнер Игорь Чапурин, который имеет большой опыт работы на театральной сцене. Мариинский театр в сентябре представит яркие премьеры последних лет. Жизнеутверждающая опера Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" будет показана 8 сентября. В начале сезона театр также представит две премьеры в режиссуре Анны Шишкиной: оперу "Набукко", основанную на библейской истории о жестоком вавилонском царе Навуходоносоре, на новой сцене 11 сентября и одноактную оперу "Иоланта" на исторической сцене 23 сентября. Балетная афиша порадует зрителей стильным балетом с чтением – "Двенадцать" композитора Бориса Тищенко в постановке Александра Сергеева 19 сентября (историческая сцена). Целый ряд ярких постановок представит III Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который пройдет во Владивостоке с 20 сентября по 6 октября. В афишу вошли 11 спектаклей разных жанров, созданных театральными коллективами из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Индии, Китая, России и Японии.

https://ria.ru/20240809/vystavka-1965206237.html

https://ria.ru/20240814/ustroystva-1966199672.html

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санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, москва, александринский театр, большой театр, втб (банк), мариинский театр