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Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей - РИА Новости, 30.08.2024
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Надежные люди
 
14:25 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969484982.html
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей - РИА Новости, 30.08.2024
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей
Жители поселка Майский Белгородского района благодаря проекту "Сети для СВОих" уже изготовили и передали бойцам 20 камуфляжных сплетений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:25
2024-08-30T14:25
надежные люди
белгородский район
белгородская область
иван мельников
сво
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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Жители поселка Майский Белгородского района благодаря проекту "Сети для СВОих" уже изготовили и передали бойцам 20 камуфляжных сплетений, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области. "Молодежь и старшее поколение муниципалитета уже присоединились к плетению маскировочных сетей. Общими усилиями неравнодушные жители сделали и передали нашим бойцам 20 камуфляжных сплетений", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации проекта "Сети для СВОих", получившего грантовую поддержку от министерства по делам молодежи области. Инициатор проекта Иван Мельников из поселка Майский поставил своей целью привлечь внимание жителей к помощи участникам специальной военной операции.
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969448593.html
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Надежные люди, Белгородский район, Белгородская область, Иван Мельников, СВО

Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей

© Фото : Правительство Белгородской области/TelegramБелгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей
Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Правительство Белгородской области/Telegram
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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Жители поселка Майский Белгородского района благодаря проекту "Сети для СВОих" уже изготовили и передали бойцам 20 камуфляжных сплетений, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
"Молодежь и старшее поколение муниципалитета уже присоединились к плетению маскировочных сетей. Общими усилиями неравнодушные жители сделали и передали нашим бойцам 20 камуфляжных сплетений", - говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации проекта "Сети для СВОих", получившего грантовую поддержку от министерства по делам молодежи области. Инициатор проекта Иван Мельников из поселка Майский поставил своей целью привлечь внимание жителей к помощи участникам специальной военной операции.
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Надежные людиБелгородский районБелгородская областьИван МельниковСВО
 
 
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