https://ria.ru/20240830/pomosch-1969484982.html

Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей

Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей - РИА Новости, 30.08.2024

Белгородцы сплели и передали бойцам СВО 20 камуфляжных сетей

Жители поселка Майский Белгородского района благодаря проекту "Сети для СВОих" уже изготовили и передали бойцам 20 камуфляжных сплетений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:25

2024-08-30T14:25

2024-08-30T14:25

надежные люди

белгородский район

белгородская область

иван мельников

сво

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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Жители поселка Майский Белгородского района благодаря проекту "Сети для СВОих" уже изготовили и передали бойцам 20 камуфляжных сплетений, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области. "Молодежь и старшее поколение муниципалитета уже присоединились к плетению маскировочных сетей. Общими усилиями неравнодушные жители сделали и передали нашим бойцам 20 камуфляжных сплетений", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации проекта "Сети для СВОих", получившего грантовую поддержку от министерства по делам молодежи области. Инициатор проекта Иван Мельников из поселка Майский поставил своей целью привлечь внимание жителей к помощи участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20240830/pomosch-1969448593.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, белгородская область, иван мельников, сво