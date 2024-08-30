https://ria.ru/20240830/polsha-1969562836.html

Минобороны Польши не рассматривает возможность сбивать ракеты над Украиной

Минобороны Польши не рассматривает возможность сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 30.08.2024

Минобороны Польши не рассматривает возможность сбивать ракеты над Украиной

Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Павел... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:57

2024-08-30T17:57

2024-08-30T17:57

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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Польша даже не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Ранее Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. "Мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши", - сказал Залевский. При этом он отметил, что страны НАТО и так предоставили Украине большое количество средств противовоздушной обороны. "Радикального усиления Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточно и не требует такой поддержки со стороны польской авиации", - сказал замминистра. При этом он подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны". Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240830/polsha-1969543386.html

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