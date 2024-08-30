https://ria.ru/20240830/polsha-1969543386.html

Польша отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины

Польша отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 30.08.2024

Польша отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины

Польша не будет принимать участие в обучении украинских военных на территории Украины, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны республики... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:43

2024-08-30T16:43

2024-08-30T16:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Польша не будет принимать участие в обучении украинских военных на территории Украины, заявил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский перед началом неформальной встречи глав военных ведомств ЕС в Брюсселе, выступление транслирует Польское телевидение."Мы говорим об обучении на территории Европейского союза. По нашему убеждению оно наиболее эффективно", - сказал Залевский. "Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит", - добавил он. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не препятствует ЕС проводить миссию по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести её на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения, несёт угрозу эскалации. До этого Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.

https://ria.ru/20240830/estonija-1969420815.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html

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в мире, украина, польша, нато, евросоюз, вооруженные силы украины