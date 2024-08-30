https://ria.ru/20240830/patrushev-1969424415.html

Патрушев оценил перспективы развития "Адмиралтейских верфей"

Патрушев оценил перспективы развития "Адмиралтейских верфей" - РИА Новости, 30.08.2024

Патрушев оценил перспективы развития "Адмиралтейских верфей"

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге предприятие "Адмиралтейские верфи". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:54

2024-08-30T11:54

2024-08-30T13:27

россия

санкт-петербург

николай патрушев

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге предприятие "Адмиралтейские верфи". Вместе с первым заместителем генерального директора АО "Объединенная судостроительная корпорация" Андреем Бузиновым они осмотрели производственные мощности "Адмиралтейских верфей" – стапельно-сдаточный, сборочно-сварочный и корпусный цеха, машиностроительное производство, открытые стапели со строящимися заказами, а также достроечную набережную. Патрушев обратил внимание на перспективу получения "Адмиралтейскими верфями" новых заказов и необходимость в связи с этим решения кадровых вопросов. "Существующие мощности предприятия позволяют ему выполнять перспективные проекты", - отметил помощник главы государства. "В настоящее время предприятие ведет активную подготовку к спуску на воду пятого в серии большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Юнак" проекта СТ-192, строящегося для Русской Рыбопромышленной Компании в рамках реализации инвестиционной программы "квоты под киль", - сказал Бузинов. "Уверен, что и в дальнейшем наше предприятие по праву будет являться "полигоном" для строительства кораблей и судов новых типов", – в свою очередь отметил врио генерального директора "Адмиралтейских верфей" Андрей Быстров. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России и серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота, серия больших морозильных рыболовных траулеров.

https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html

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россия, санкт-петербург, николай патрушев, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация