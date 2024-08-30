https://ria.ru/20240830/obstrely-1969414053.html

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки - РИА Новости, 30.08.2024

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:25

2024-08-30T11:25

2024-08-30T11:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием беспилотников. В четверг погиб житель Шебекино, ранены в трех районах региона четыре мирных жителя. Кроме того, по данным главы области, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 28 августа. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, магазине, коммерческом объекте, двух соцобъектах, административном здании, объекте связи, 15 транспортных средствах, а также на территориях двух сельхозпредприятий. "Над Белгородом нашей системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и хутор Лозовая Рудка атакованы с помощью 3 беспилотников и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Карабаново выпущены 3 беспилотника. Повреждён один автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе 7 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 5 боеприпасов и 9 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 4 населенным пунктам выпущено 13 снарядов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников. В Краснояружском районе по четырем селам выпущены 21 боеприпас и 4 дрона. В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары ранен один мирный житель. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Первомайский, сёлам Графовка, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, ещё двое – ранены", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгород

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков