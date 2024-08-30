Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки
Гладков: украинские дроны атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 29 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием беспилотников. В четверг погиб житель Шебекино, ранены в трех районах региона четыре мирных жителя. Кроме того, по данным главы области, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 28 августа. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, магазине, коммерческом объекте, двух соцобъектах, административном здании, объекте связи, 15 транспортных средствах, а также на территориях двух сельхозпредприятий.
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"Над Белгородом нашей системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и хутор Лозовая Рудка атакованы с помощью 3 беспилотников и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Карабаново выпущены 3 беспилотника. Повреждён один автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе 7 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 5 боеприпасов и 9 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 4 населенным пунктам выпущено 13 снарядов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников. В Краснояружском районе по четырем селам выпущены 21 боеприпас и 4 дрона. В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары ранен один мирный житель.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Первомайский, сёлам Графовка, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, ещё двое – ранены", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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