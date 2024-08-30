Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/obstrely-1969414053.html
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки - РИА Новости, 30.08.2024
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:25
2024-08-30T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием беспилотников. В четверг погиб житель Шебекино, ранены в трех районах региона четыре мирных жителя. Кроме того, по данным главы области, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 28 августа. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, магазине, коммерческом объекте, двух соцобъектах, административном здании, объекте связи, 15 транспортных средствах, а также на территориях двух сельхозпредприятий. "Над Белгородом нашей системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и хутор Лозовая Рудка атакованы с помощью 3 беспилотников и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Карабаново выпущены 3 беспилотника. Повреждён один автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе 7 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 5 боеприпасов и 9 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 4 населенным пунктам выпущено 13 снарядов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников. В Краснояружском районе по четырем селам выпущены 21 боеприпас и 4 дрона. В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары ранен один мирный житель. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Первомайский, сёлам Графовка, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, ещё двое – ранены", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe610c5a96ed0d785d143f6c36c40356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки

Гладков: украинские дроны атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 беспилотниками, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 29 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 73 снаряда и зафиксировано 27 атак с использованием беспилотников. В четверг погиб житель Шебекино, ранены в трех районах региона четыре мирных жителя. Кроме того, по данным главы области, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 28 августа. За отчетный день различные разрушения выявлены в 5 многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, магазине, коммерческом объекте, двух соцобъектах, административном здании, объекте связи, 15 транспортных средствах, а также на территориях двух сельхозпредприятий.
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Нам от этого больно". К чему готовятся в Белгородской области
29 августа, 08:00
"Над Белгородом нашей системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и хутор Лозовая Рудка атакованы с помощью 3 беспилотников и 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов… В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Карабаново выпущены 3 беспилотника. Повреждён один автомобиль. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе 7 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 5 боеприпасов и 9 БПЛА. В Грайворонском городском округе по 4 населенным пунктам выпущено 13 снарядов и произведены атаки с помощью 5 беспилотников. В Краснояружском районе по четырем селам выпущены 21 боеприпас и 4 дрона. В Краснояружскую ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая вчера в результате атаки дрона. В Ракитянском районе вблизи села Илёк-Кошары ранен один мирный житель.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Первомайский, сёлам Графовка, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 БПЛА. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель, ещё двое – ранены", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала