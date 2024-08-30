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Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 30.08.2024 (обновлено: 21:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел - РИА Новости, 30.08.2024
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:01
2024-08-30T21:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. В пятницу вечером серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передавал корреспондент РИА Новости. "Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...", — сказал он корреспонденту агентства. Он рассказал, что в автомобиле был только вдвоем с женой, супругу забрала "скорая", она получила ранение в бок. Сам мужчина не пострадал. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, ранены семь мирных жителей.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
белгородская область
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"Взрыв и сирена включилась" – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, как попал под обстрел, когда ехал с супругой в авто.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел

Житель Белгорода рассказал, как его жену ранило в машине при украинском обстреле

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле.
В пятницу вечером серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передавал корреспондент РИА Новости.
© Кадр видео из соцсетейПожар на месте обстрела в Белгороде
Пожар на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте обстрела в Белгороде
«
"Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...", — сказал он корреспонденту агентства.
Он рассказал, что в автомобиле был только вдвоем с женой, супругу забрала "скорая", она получила ранение в бок. Сам мужчина не пострадал.
Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, ранены семь мирных жителей.
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