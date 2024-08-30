https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html

Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел

Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел - РИА Новости, 30.08.2024

Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел

Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:01

2024-08-30T21:01

2024-08-30T21:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. В пятницу вечером серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передавал корреспондент РИА Новости. "Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...", — сказал он корреспонденту агентства. Он рассказал, что в автомобиле был только вдвоем с женой, супругу забрала "скорая", она получила ранение в бок. Сам мужчина не пострадал. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, ранены семь мирных жителей.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгородская область

белгород

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"Взрыв и сирена включилась" – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ Житель Белгорода рассказал РИА Новости, как попал под обстрел, когда ехал с супругой в авто. 2024-08-30T21:01 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород