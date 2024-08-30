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Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел - РИА Новости, 30.08.2024
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:01
2024-08-30T21:01
2024-08-30T21:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал РИА Новости, что попал под обстрел, когда вечером при атаке на город с воздуха он ехал с супругой в автомобиле. В пятницу вечером серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передавал корреспондент РИА Новости. "Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...", — сказал он корреспонденту агентства. Он рассказал, что в автомобиле был только вдвоем с женой, супругу забрала "скорая", она получила ранение в бок. Сам мужчина не пострадал. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, ранены семь мирных жителей.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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"Взрыв и сирена включилась" – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, как попал под обстрел, когда ехал с супругой в авто.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
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