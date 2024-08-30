https://ria.ru/20240830/obstrel-1969470398.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 30.08.2024

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:55

2024-08-30T13:55

2024-08-30T13:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома. "Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района", - уточнил глава региона. Ранее губернатор информировал, что в Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины