В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника
Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках БПЛА
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома.
"Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района", - уточнил глава региона.
Ранее губернатор информировал, что в Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.
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