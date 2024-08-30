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В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 30.08.2024 (обновлено: 13:58 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969470398.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника
Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:55
2024-08-30T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома. "Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района", - уточнил глава региона. Ранее губернатор информировал, что в Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома.
"Атакам дронов подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района", - уточнил глава региона.
Ранее губернатор информировал, что в Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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