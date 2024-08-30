Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и центру Горловки, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 01.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в 4.30 и 7.45 мск было выпущено по два снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки и Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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