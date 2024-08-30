https://ria.ru/20240830/nauka-1969182156.html

В России нашли зубы предка мегалодона

В России нашли зубы предка мегалодона - РИА Новости, 30.08.2024

В России нашли зубы предка мегалодона

Установить, что 47-41 млн лет назад на территории Ростовской области жили предки мегалодона, удалось палеонтологам СГУ в составе отечественного... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:00

2024-08-30T03:00

2024-08-30T10:43

наука

наука

ростовская область

россия

москва

российская академия наук

университетская наука

саратов

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Установить, что 47-41 млн лет назад на территории Ростовской области жили предки мегалодона, удалось палеонтологам СГУ в составе отечественного исследовательского коллектива. Результаты представлены в Historical Biology.В начале кайнозойской эры (примерно 66 млн лет назад) юг Европейской части современной России покрывали мелководные моря – северные заливы древнего океана Тетис. Окаменелые остатки обитавших в них животных можно найти сегодня в Поволжье и на Дону, рассказали в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Одним из самых любопытных даров исчезнувших морей специалисты называют зубы древних хрящевых рыб – акул и скатов. По словам исследователей, эти животные (как и их современные потомки) в течение жизни теряли до нескольких десятков тысяч зубов.В вузе объяснили, что скелеты акул и скатов отличаются от скелетов костных рыб и состоят из хрящевой ткани, которая очень быстро разлагается, поэтому до наших дней сохраняются только крепкие зубы. Еще два десятилетия назад палеонтологи начали собирать их в песчаных карьерах Морозовского района Ростовской области, однако к изучению находок приступили только сейчас."Одной из причин этого послужил характер захоронения этих остатков, которые не образуют скопления, а встречаются в эоценовых песках очень и очень редко. Для сбора сравнительно небольшой коллекции (около 740 остатков) саратовским палеонтологам потребовалось 22 года", – подчеркнул доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов.Ученые СГУ и Зоологического института РАН установили, что в середине эоценовой эпохи (56–33 млн лет назад) нынешнюю степную территорию населяло не менее 30 видов хрящевых рыб."Мы идентифицировали по зубам 12 видов ламнообразных акул, включая наиболее крупных хищников той эпохи – Otodus auriсulatus и Otodus sokolovi. Кроме того, мы нашли орляковых скатов (Myliobatidae) и даже один вид химеровой рыбы", – сообщил ученый.Особый интерес, по его словам, представляют крупные зазубренные зубы. Они принадлежали предкам мегалодонов – самых больших хищников в истории планеты, длина тела которых по современным оценкам превышала 15 метров.Кроме того, анализ коллекции позволил не только установить видовое разнообразие древнего морского бассейна, но и подтвердить возраст морских отложений в этом районе. По заключению исследователей, пески отложились в лютетском веке среднего эоцена (47-41 млн лет назад)."Датировка зубов помогла уточнить возраст морских отложений, в которых эти зубы и были обнаружены, то есть лучше понять геологию не только Ростовской области, но и всей южной части Русской плиты", – отметил эксперт.Он добавил, что полученные данные о том, как миллионы лет назад протекала эволюция жизни на Земле, позволят точнее прогнозировать изменения в животном мире при следующих климатических колебаниях.

https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

https://ria.ru/20220823/akula-1811507877.html

https://ria.ru/20210318/akula-1601844095.html

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