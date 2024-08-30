В России нашли зубы предка мегалодона

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Установить, что 47-41 млн лет назад на территории Ростовской области жили предки мегалодона, удалось палеонтологам СГУ в составе отечественного исследовательского коллектива. Результаты представлены в Historical Biology.В начале кайнозойской эры (примерно 66 млн лет назад) юг Европейской части современной России покрывали мелководные моря – северные заливы древнего океана Тетис. Окаменелые остатки обитавших в них животных можно найти сегодня в Поволжье и на Дону, рассказали в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Одним из самых любопытных даров исчезнувших морей специалисты называют зубы древних хрящевых рыб – акул и скатов. По словам исследователей, эти животные (как и их современные потомки) в течение жизни теряли до нескольких десятков тысяч зубов.В вузе объяснили, что скелеты акул и скатов отличаются от скелетов костных рыб и состоят из хрящевой ткани, которая очень быстро разлагается, поэтому до наших дней сохраняются только крепкие зубы. Еще два десятилетия назад палеонтологи начали собирать их в песчаных карьерах Морозовского района Ростовской области, однако к изучению находок приступили только сейчас."Одной из причин этого послужил характер захоронения этих остатков, которые не образуют скопления, а встречаются в эоценовых песках очень и очень редко. Для сбора сравнительно небольшой коллекции (около 740 остатков) саратовским палеонтологам потребовалось 22 года", – подчеркнул доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов.Ученые СГУ и Зоологического института РАН установили, что в середине эоценовой эпохи (56–33 млн лет назад) нынешнюю степную территорию населяло не менее 30 видов хрящевых рыб."Мы идентифицировали по зубам 12 видов ламнообразных акул, включая наиболее крупных хищников той эпохи – Otodus auriсulatus и Otodus sokolovi. Кроме того, мы нашли орляковых скатов (Myliobatidae) и даже один вид химеровой рыбы", – сообщил ученый.Особый интерес, по его словам, представляют крупные зазубренные зубы. Они принадлежали предкам мегалодонов – самых больших хищников в истории планеты, длина тела которых по современным оценкам превышала 15 метров.Кроме того, анализ коллекции позволил не только установить видовое разнообразие древнего морского бассейна, но и подтвердить возраст морских отложений в этом районе. По заключению исследователей, пески отложились в лютетском веке среднего эоцена (47-41 млн лет назад)."Датировка зубов помогла уточнить возраст морских отложений, в которых эти зубы и были обнаружены, то есть лучше понять геологию не только Ростовской области, но и всей южной части Русской плиты", – отметил эксперт.Он добавил, что полученные данные о том, как миллионы лет назад протекала эволюция жизни на Земле, позволят точнее прогнозировать изменения в животном мире при следующих климатических колебаниях.
наука, ростовская область, россия, москва, российская академия наук, университетская наука, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , палеонтология, климат, история, поволжье
Наука, Наука, Ростовская область, Россия, Москва, Российская академия наук, Университетская наука, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , палеонтология, Климат, история, Поволжье
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Установить, что 47-41 млн лет назад на территории Ростовской области жили предки мегалодона, удалось палеонтологам СГУ в составе отечественного исследовательского коллектива. Результаты представлены в Historical Biology.
В начале кайнозойской эры (примерно 66 млн лет назад) юг Европейской части современной России покрывали мелководные моря – северные заливы древнего океана Тетис. Окаменелые остатки обитавших в них животных можно найти сегодня в Поволжье и на Дону, рассказали в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
Одним из самых любопытных даров исчезнувших морей специалисты называют зубы древних хрящевых рыб – акул и скатов. По словам исследователей, эти животные (как и их современные потомки) в течение жизни теряли до нескольких десятков тысяч зубов.
В вузе объяснили, что скелеты акул и скатов отличаются от скелетов костных рыб и состоят из хрящевой ткани, которая очень быстро разлагается, поэтому до наших дней сохраняются только крепкие зубы. Еще два десятилетия назад палеонтологи начали собирать их в песчаных карьерах Морозовского района Ростовской области, однако к изучению находок приступили только сейчас.
«
"Одной из причин этого послужил характер захоронения этих остатков, которые не образуют скопления, а встречаются в эоценовых песках очень и очень редко. Для сбора сравнительно небольшой коллекции (около 740 остатков) саратовским палеонтологам потребовалось 22 года", – подчеркнул доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов.
Ученые СГУ и Зоологического института РАН установили, что в середине эоценовой эпохи (56–33 млн лет назад) нынешнюю степную территорию населяло не менее 30 видов хрящевых рыб.
"Мы идентифицировали по зубам 12 видов ламнообразных акул, включая наиболее крупных хищников той эпохи – Otodus auriсulatus и Otodus sokolovi. Кроме того, мы нашли орляковых скатов (Myliobatidae) и даже один вид химеровой рыбы", – сообщил ученый.
Особый интерес, по его словам, представляют крупные зазубренные зубы. Они принадлежали предкам мегалодонов – самых больших хищников в истории планеты, длина тела которых по современным оценкам превышала 15 метров.
Кроме того, анализ коллекции позволил не только установить видовое разнообразие древнего морского бассейна, но и подтвердить возраст морских отложений в этом районе. По заключению исследователей, пески отложились в лютетском веке среднего эоцена (47-41 млн лет назад).
"Датировка зубов помогла уточнить возраст морских отложений, в которых эти зубы и были обнаружены, то есть лучше понять геологию не только Ростовской области, но и всей южной части Русской плиты", – отметил эксперт.
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