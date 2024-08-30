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В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу - РИА Новости, 30.08.2024
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12:40 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/minoborony-1969438768.html
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу - РИА Новости, 30.08.2024
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:40
2024-08-30T12:40
происшествия
россия
дмитрий песков
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу. Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут. "По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", - добавил Песков.
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происшествия, россия, дмитрий песков, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

Песков: правоохранительные органы работают с задержанными экс- сотрудниками МО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.
Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.
"По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", - добавил Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияРоссияДмитрий ПесковСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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