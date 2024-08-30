https://ria.ru/20240830/minoborony-1969438768.html

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу - РИА Новости, 30.08.2024

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:40

2024-08-30T12:40

2024-08-30T12:40

происшествия

россия

дмитрий песков

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Планомерная работа работников правоохранительных органов идет в отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу. Он отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут. "По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, дмитрий песков, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), дело замминистра обороны тимура иванова