https://ria.ru/20240830/mgu-1969475875.html

МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов

МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов - РИА Новости, 30.08.2024

МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов

Порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в Московский государственный университет, этот показатель стал рекордным начиная с 2015 года, следует из... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:17

2024-08-30T14:17

2024-08-30T15:49

общество

виктор садовничий

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_0:7:3037:1715_1920x0_80_0_0_98c0a5421812d19620302abbdb23ce8e.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в Московский государственный университет, этот показатель стал рекордным начиная с 2015 года, следует из презентации ректора вуза Виктора Садовничего. В графике указано, что 2,9 тысячи студентов и аспирантов из-за рубежа поступили в МГУ в этом году. Уточняется, что в 2023 году этот показатель составлял 2,4 тысячи человек, в 2022 году – 2,1 тысячи. "У нас, как мы видим, растет количество приема (иностранных граждан - ред.) и по годам… У нас нет вопросов, проблем с обучением иностранных граждан", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и готовности Московского университета к новому учебному году. По словам ректора, прием абитуриентов в Московский государственный университет еще не завершен, заключение договоров продолжается.

https://sn.ria.ru/20240830/ege-1969412122.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктор садовничий, социальный навигатор, сн_образование