https://ria.ru/20240830/mgu-1969475875.html
МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов
МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов - РИА Новости, 30.08.2024
МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов
Порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в Московский государственный университет, этот показатель стал рекордным начиная с 2015 года, следует из... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:17
2024-08-30T15:49
общество
виктор садовничий
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в Московский государственный университет, этот показатель стал рекордным начиная с 2015 года, следует из презентации ректора вуза Виктора Садовничего. В графике указано, что 2,9 тысячи студентов и аспирантов из-за рубежа поступили в МГУ в этом году. Уточняется, что в 2023 году этот показатель составлял 2,4 тысячи человек, в 2022 году – 2,1 тысячи. "У нас, как мы видим, растет количество приема (иностранных граждан - ред.) и по годам… У нас нет вопросов, проблем с обучением иностранных граждан", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и готовности Московского университета к новому учебному году. По словам ректора, прием абитуриентов в Московский государственный университет еще не завершен, заключение договоров продолжается.
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общество, виктор садовничий, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Виктор Садовничий, Социальный навигатор, СН_Образование
МГУ побил рекорд по приему иностранных студентов
Ректор МГУ: порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в МГУ в этом году
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Порядка 2,9 тысячи иностранных студентов поступили в Московский государственный университет, этот показатель стал рекордным начиная с 2015 года, следует из презентации ректора вуза Виктора Садовничего.
В графике указано, что 2,9 тысячи студентов и аспирантов из-за рубежа поступили в МГУ в этом году. Уточняется, что в 2023 году этот показатель составлял 2,4 тысячи человек, в 2022 году – 2,1 тысячи.
"У нас, как мы видим, растет количество приема (иностранных граждан - ред.) и по годам… У нас нет вопросов, проблем с обучением иностранных граждан", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и готовности Московского университета к новому учебному году.
По словам ректора, прием абитуриентов в Московский государственный университет еще не завершен, заключение договоров продолжается.