https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html

Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ достиг 86 баллов

Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ достиг 86 баллов - РИА Новости, 30.08.2024

Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ достиг 86 баллов

Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу достиг 86 (86,10) баллов, РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:15

2024-08-30T13:15

2024-08-30T13:16

общество

виктор садовничий

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу достиг 86 (86,10) баллов, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. "Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году - 86... У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвященной презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и готовности Московского университета к новому учебному году. В презентации ректора уточняется, что в 2023 году средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составил 84,94. В 2022 году средний результат экзамена достиг 86,38 баллов. По мнению Садовничего, принципы и критерии экзаменации школьников меняются, это колеблет средний балл ЕГЭ, поэтому экзамен и его результаты не стоит абсолютизировать.

https://sn.ria.ru/20240830/ege-1969412122.html

https://ria.ru/20240612/ege-1952363580.html

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общество, виктор садовничий, социальный навигатор, сн_образование