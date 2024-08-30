https://ria.ru/20240830/mask-1969357937.html

Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова

Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова - РИА Новости, 30.08.2024

Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:24

2024-08-30T01:24

2024-08-30T01:24

в мире

франция

сша

париж

павел дуров

илон маск

такер карлсон

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. "Тревожащая возможность", - написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью бывшего сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как "Была ли администрация (президента США Джо - ред.) Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова". Как ранее заявил Карлсону сам Бенц, на данном этапе нельзя однозначно говорить о причастности Белого дома к событиям вокруг Telegram. В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Париж задержал Дурова по совету из США. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/mask-1969327967.html

франция

сша

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, париж, павел дуров, илон маск, такер карлсон, telegram, задержание павла дурова во франции