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Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
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01:24 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/mask-1969357937.html
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:24
2024-08-30T01:24
в мире
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. "Тревожащая возможность", - написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью бывшего сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как "Была ли администрация (президента США Джо - ред.) Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова". Как ранее заявил Карлсону сам Бенц, на данном этапе нельзя однозначно говорить о причастности Белого дома к событиям вокруг Telegram. В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Париж задержал Дурова по совету из США. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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в мире, франция, сша, париж, павел дуров, илон маск, такер карлсон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Илон Маск, Такер Карлсон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова

Маска обеспокоил возможный американский след в задержании Дурова во Франции

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
"Тревожащая возможность", - написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью бывшего сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как "Была ли администрация (президента США Джо - ред.) Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова".
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
Как ранее заявил Карлсону сам Бенц, на данном этапе нельзя однозначно говорить о причастности Белого дома к событиям вокруг Telegram. В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Париж задержал Дурова по совету из США.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Экс-президент Франции публично оскорбил Маска
29 августа, 20:21
 
В миреФранцияСШАПарижПавел ДуровИлон МаскТакер КарлсонTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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