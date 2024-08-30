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Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:24
2024-08-30T01:24
2024-08-30T01:24
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. "Тревожащая возможность", - написал Маск в своем аккаунте в ответ на интервью бывшего сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному как "Была ли администрация (президента США Джо - ред.) Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова". Как ранее заявил Карлсону сам Бенц, на данном этапе нельзя однозначно говорить о причастности Белого дома к событиям вокруг Telegram. В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Париж задержал Дурова по совету из США. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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в мире, франция, сша, париж, павел дуров, илон маск, такер карлсон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Илон Маск, Такер Карлсон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Маска обеспокоила возможная причастность США к задержанию Дурова
Маска обеспокоил возможный американский след в задержании Дурова во Франции