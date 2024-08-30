https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969386192.html

Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием

Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием - РИА Новости, 30.08.2024

Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, отметив, что его жизненный путь является... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:23

2024-08-30T09:23

2024-08-30T09:23

белоруссия

александр лукашенко

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, отметив, что его жизненный путь является достойным примером самоотверженного служения Отечеству. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравлю с 70-летием. Ваш трудовой и жизненный путь является достойным примером неутомимого и самоотверженного служения Отечеству. Вы обладаете огромным опытом, мудрость ответственного государственного деятеля. Уверенность в своих силах, настойчивость в реализации намеченных планов и твердая гражданская позиция позволяют Вам с неизменным успехом решать любые задачи", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Лукашенко, текст распространила пресс-служба Совфеда. Председатель СФ отметила, что заслуженная репутация Лукашенко как дальновидного руководителя стала залогом его избрания вновь председателем Всебелорусского народного собрания, что говорит о безоговорочной поддержке курса президента в стране. "От всего сердца желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя братского белорусского народа. Очень ценю наши добрые отношения", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

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белоруссия, александр лукашенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире