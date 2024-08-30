Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969386192.html
Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием
Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием - РИА Новости, 30.08.2024
Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, отметив, что его жизненный путь является... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:23
2024-08-30T09:23
белоруссия
александр лукашенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/51/1497605126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1dd151d0484bc9d9ff066b026fc24a2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, отметив, что его жизненный путь является достойным примером самоотверженного служения Отечеству. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравлю с 70-летием. Ваш трудовой и жизненный путь является достойным примером неутомимого и самоотверженного служения Отечеству. Вы обладаете огромным опытом, мудрость ответственного государственного деятеля. Уверенность в своих силах, настойчивость в реализации намеченных планов и твердая гражданская позиция позволяют Вам с неизменным успехом решать любые задачи", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Лукашенко, текст распространила пресс-служба Совфеда. Председатель СФ отметила, что заслуженная репутация Лукашенко как дальновидного руководителя стала залогом его избрания вновь председателем Всебелорусского народного собрания, что говорит о безоговорочной поддержке курса президента в стране. "От всего сердца желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя братского белорусского народа. Очень ценю наши добрые отношения", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html
https://ria.ru/20240830/orden-1969384426.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/51/1497605126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88ffcdeb816fd85dd7f586dfc1765a42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко поздравила Лукашенко с 70-летием

Матвиенко: жизнь Лукашенко является примером самоотверженного служения Отечеству

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, отметив, что его жизненный путь является достойным примером самоотверженного служения Отечеству.
Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Биография Александра Лукашенко
Вчера, 01:01
"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравлю с 70-летием. Ваш трудовой и жизненный путь является достойным примером неутомимого и самоотверженного служения Отечеству. Вы обладаете огромным опытом, мудрость ответственного государственного деятеля. Уверенность в своих силах, настойчивость в реализации намеченных планов и твердая гражданская позиция позволяют Вам с неизменным успехом решать любые задачи", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Лукашенко, текст распространила пресс-служба Совфеда.
Председатель СФ отметила, что заслуженная репутация Лукашенко как дальновидного руководителя стала залогом его избрания вновь председателем Всебелорусского народного собрания, что говорит о безоговорочной поддержке курса президента в стране.
"От всего сердца желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя братского белорусского народа. Очень ценю наши добрые отношения", - заключила Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Вчера, 09:14
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала