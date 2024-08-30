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Биография Александра Лукашенко

Биография Александра Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024

Биография Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белоруссии. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:01

2024-08-30T01:01

2024-08-30T01:01

справки

белоруссия

оршанский район

александр лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области Белоруссии.В 1975 году окончил исторический факультет Могилевского педагогического института (ныне Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова) по специальности "учитель истории и обществоведения". В 1985 году окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии (заочно) по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства". В 1975 году Александр Лукашенко был призван в армию, служил в пограничных войсках, был инструктором политотдела Западного пограничного округа. В 1980-1982 годах проходил службу в рядах Советской Армии в должности заместителя командира роты по политработе воинской части.В 1977-1980 годах – секретарь комитета комсомола отдела продовольственной торговли города Могилев, инструктор Октябрьского райисполкома Могилева, ответственный секретарь общества "Знание" города Шклов Могилевской области. Член КПСС в 1979-1991 годах.В 1982-1994 годах – на хозяйственной и партийной работе в Шкловском районе Могилевской области: заместитель председателя колхоза "Ударник", заместитель директора комбината стройматериалов, секретарь партийного комитета колхоза имени Ленина, директор совхоза "Городец" (с марта 1987 года по июль 1994 года).В 1989 году выдвинул свою кандидатуру на выборах народных депутатов СССР в качестве альтернативы заместителю председателя Совета Министров Белорусской ССР Вячеславу Кебичу в Могилевской области и проиграл ему с небольшим отрывом, набрав 45,7 % голосов избирателей.В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Белоруссии. Возглавлял комиссию Верховного Совета Белоруссии по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах управления. В июне 1993 года возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.10 июля 1994 года был избран президентом Белоруссии, получив 80,3% голосов избирателей. 9 сентября 2001 года был переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов.На референдуме 2004 года избиратели высказались за снятие ограничений по количеству президентских сроков и предоставление права Александру Лукашенко участвовать в президентских выборах 2006 года. Из Конституции было устранено соответствующее положение. 19 марта 2006 года Лукашенко был избран президентом Белоруссии на третий срок, получив поддержку 83% избирателей.На состоявшихся 19 декабря 2010 года президентских выборах он вновь одержал победу, набрав 79,65% голосов избирателей. 11 октября 2015 года по результатам выборов президента в Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу, набрав 83,5% голосов. 9 августа 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз был избран президентом Белоруссии. Получил поддержку 80,1% избирателей. 23 сентября 2020 года Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Александр Лукашенко – главнокомандующий Вооруженными Силами Белоруссии, возглавляет Совет Безопасности. В 1997 году был избран председателем Высшего совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года – председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко отмечен высшими наградами иностранных государств, в том числе награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001) и Александра Невского (2014). Имеет награды Русской православной церкви.Почетный профессор МГУ (1996).Увлекается игровыми видами спорта, в том числе футболом и хоккеем, лыжным спортом, теннисом. У Александра Лукашенко трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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оршанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, белоруссия, оршанский район, александр лукашенко