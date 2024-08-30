https://ria.ru/20240830/lineyka-1969356632.html
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября
Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:06
2024-08-30T01:06
2024-08-30T10:49
общество
москва
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155468/93/1554689335_0:207:2900:1838_1920x0_80_0_0_1c0288bf23822f48e4784baf87ee6de5.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК.По информации СМИ, решение о переносе линеек в здания школ продиктовано вопросами безопасности и слишком жаркой погодой, рассказали агентству учителя из двух разных учебных заведений.Уточняется, что родители также не будут присутствовать на мероприятиях.В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой сообщили РБК, что расскажут "все по части образования" на пресс-конференции, которая состоится 30 августа.
https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155468/93/1554689335_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e7a92f9701ce9828e8f67f13be43fc1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября
РБК: школьные линейки в Москве перенесут в помещения учебных заведений