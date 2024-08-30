https://ria.ru/20240830/lineyka-1969356632.html

СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября

СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября - РИА Новости, 30.08.2024

СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября

Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:06

2024-08-30T01:06

2024-08-30T10:49

общество

москва

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155468/93/1554689335_0:207:2900:1838_1920x0_80_0_0_1c0288bf23822f48e4784baf87ee6de5.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК.По информации СМИ, решение о переносе линеек в здания школ продиктовано вопросами безопасности и слишком жаркой погодой, рассказали агентству учителя из двух разных учебных заведений.Уточняется, что родители также не будут присутствовать на мероприятиях.В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой сообщили РБК, что расскажут "все по части образования" на пресс-конференции, которая состоится 30 августа.

https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, социальный навигатор, сн_образование