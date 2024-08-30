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СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября - РИА Новости, 30.08.2024
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01:06 30.08.2024 (обновлено: 10:49 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/lineyka-1969356632.html
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября
Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:06
2024-08-30T10:49
общество
москва
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК.По информации СМИ, решение о переносе линеек в здания школ продиктовано вопросами безопасности и слишком жаркой погодой, рассказали агентству учителя из двух разных учебных заведений.Уточняется, что родители также не будут присутствовать на мероприятиях.В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой сообщили РБК, что расскажут "все по части образования" на пресс-конференции, которая состоится 30 августа.
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общество, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
СМИ: в московских школах изменят формат линеек к первому сентября

РБК: школьные линейки в Москве перенесут в помещения учебных заведений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДень знаний в Москве
День знаний в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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День знаний в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Школьные линейки в Москве первого сентября планируют провести внутри учебных заведений, сообщил РБК.
По информации СМИ, решение о переносе линеек в здания школ продиктовано вопросами безопасности и слишком жаркой погодой, рассказали агентству учителя из двух разных учебных заведений.
Уточняется, что родители также не будут присутствовать на мероприятиях.
В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой сообщили РБК, что расскажут "все по части образования" на пресс-конференции, которая состоится 30 августа.
Торжественная линейка в школе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября
12 августа, 03:56
 
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