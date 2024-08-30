https://ria.ru/20240830/lidiruet-1968939434.html

Снова победа: Ивановская область уверенно лидирует в развитии малых городов

Снова победа: Ивановская область уверенно лидирует в развитии малых городов - РИА Новости, 30.08.2024

Снова победа: Ивановская область уверенно лидирует в развитии малых городов

Системная работа Ивановской области по развитию малых городов и исторических поселений вновь отмечена на федеральном уровне: регион стал победителем IX... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:09

2024-08-30T14:09

2024-08-30T16:37

ивановская область

благоустройство

станислав воскресенский

михаил виноградов

кинешма

калуга

плес

шуя

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Системная работа Ивановской области по развитию малых городов и исторических поселений вновь отмечена на федеральном уровне: регион стал победителем IX Всероссийского конкурса-форума лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшего на днях в Калуге. Гранты на благоустройство общественных пространств в 2025 году выиграли сразу три города Ивановской области: Гаврилов Посад, Кинешма и Комсомольск. И, что характерно, уже не в первый раз: Комсомольск – во второй, Кинешма – в третий, а Гаврилов Посад – в четвертый. Заслуги области признаны Минстроем России на основании комплексной экспертной оценки архитекторов, градостроителей, экономистов и культурологов.Престижный конкурс проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Победа в нем – не просто признание, но и адресные гранты на реализацию конкретных проектов. За шесть лет благодаря федеральной поддержке в Ивановской области благоустроили более 800 общественных пространств, в том числе новый, современный облик получили 50 крупных, значимых территорий. За время проведения конкурса федеральные гранты выиграли уже 27 проектов в малых городах - Юрьевце, Кинешме, Юже, Тейкове, Шуе, Вичуге и других. Большинство городов стали победителями не по одному разу, а Гаврилов Посад – просто рекордсмен!"Малые города у нас уникальные, у каждого – своя душа. Задача всех уровней власти – эту душу помочь раскрыть. Жители малых городов достойны лучшей жизни. И всероссийский конкурс, который стартовал благодаря решению нашего президента, эту жизнь меняет к лучшему. Спасибо за высокую оценку нашей работы", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. На пленарном заседании форума в Калуге он лично представил опыт региона в развитии малых городов. Этой теме Воскресенский уделяет особое внимание, продвигая идею возрождения малых городов не только в одном регионе, но и в масштабах страны. Он убежден, что ключ к успеху - не удержание жителей в малых городах всеми средствами, а создание там, на малой родине, условий для самореализации проживающих там людей самого разного возраста, статуса и профессий и комплексное развития территорий."Малые города – это фабрики нашей национальной идентичности, хранители русской культуры и традиций. Но хочу обратить внимание на типы малых городов. Их типология зависит и от расстояния от областного центра, и от географического положения. Малые города центральной России сильно отличаются от городов Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Кроме того, есть города старейшие – с многовековой историей и культурой, а есть города, возникшие в советский период. У них была своя логика формирования – вокруг предприятий. То есть набор мер поддержки малых городов должен быть разный. Но ключевым в их развитии должно стать создание необходимых условий для полноценной жизни и самореализации людей", – такое мнение губернатор Воскресенский высказал полтора года назад в рамках дискуссии о будущем малых городов на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Сегодня, по мнению политолога, президента фонда "Центр развития региональной политики" Ильи Гращенкова, идея развития малых городов начала давать плоды, и Ивановская область наглядно это демонстрирует."Премирование области – это логичное продолжение той политики, которую губернатор начал несколько лет назад и сумел добиться здесь впечатляющих достижений. Напомню, что в январе 2023 года Воскресенский опубликовал в "Российской газете" программную статью, которая спустя полтора года уже начала становиться реальностью", – написал Гращенков в своем телеграм-канале по итогам всероссийского конкурса.В частности, глава Ивановской области предложил ввести льготы для предпринимателей, которые создают новые рабочие места в малых городах, обеспечить их базовой необходимой инфраструктурой – провести газификацию, интернет и обеспечить транспортную доступность, связав малые города друг с другом с помощью поездов "Орлан", уточнил политолог. Все эти идеи довольно успешно воплощают в регионе. "Воскресенский оказался одним из немногих глав субъектов, кто вообще предложил альтернативную стратегию развития страны. Не сгущать ее в "человейники", а реализовать альтернативную идею "малоэтажной России", которая активирует экономику МСП. Ивановская область и вправду стала локомотивом идеи развития малых городов. Три города региона получили в этом году наивысшие баллы конкурса. Все три – разные, но все они показывают, что фактически любой город ЦФО может стать тем самым "европейским городом", где можно комфортно жить и работать. Концепция Воскресенского оказалась простой и эффективной. Найти "изюминку" (опорную стратегию каждого города) и обеспечить на ее основе инфраструктурное развитие. Дальше рыночные механизмы мультиплицируют эффект", – отметил Гращенков.Он подчеркнул, что статья Воскресенского во многом стала программной: многие губернаторы сосредоточились на развитии малых городов своих субъектов.Политолог и президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, комментируя итоги конкурса, в свою очередь, заметил, что Ивановская область стала драйвером возрождения малых городов, а активная позиция губернатора помогла добиться серии лоббистских успехов. В этой связи он упомянул о том, что малые города стали элементами госполитики, о чем свидетельствуют пять поручений, данных в их отношении президентом страны в послании текущего года."Это важная валюта в аппаратном мире. При всех ностальгических постах о советской власти малые города не были ее любимыми детьми. А сейчас – внутренний туризм, благоустройство, возможность добраться до областного центра на скоростных поездах "Орланах" - уже в Ивановской области", – подчеркнул Виноградов.В числе поручений президента – дополнительные выплаты врачам и медперсоналу в городах с населением до 50 тысяч человек и от 50 до 100 тысяч, федеральные доплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах, ежегодный прирост спортивных объектов в малых городах за счет федеральных ресурсов, а также продление Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до 2030 года. Однако проекты благоустройства, скорее, только первый шаг. На форуме в Калуге Станислав Воскресенский представил модели экономического развития небольших территорий. Их, как минимум, три. Малый город - центр компетенций для отрасли сельского хозяйства. Вторая модель – реиндустриализация. Ну и, конечно, туризм. Все эти модели работают. Тот же рекордсмен по благоустройству Гаврилов Посад – признанный центр развития агробизнеса, где сосредоточены крупные, современные сельхозпредприятия и сопутствующий малый бизнес. Небольшой город Родники фактически стал "трикотажной столицей" России, здесь сосредоточены крупные производства трикотажного волокна, благодаря которым теперь на долю Ивановской области приходится три четверти всех производимых в стране трикотажных тканей. В старинной Шуе сохранили традиционный текстиль, а еще развивают деревопереработку и вполне конкурентоспособную микроэлектронику. Ну а про туризм в Ивановской области – Плес, Палех, Кинешму, Холуй, Юрьевец – не слышал, наверное, только очень ленивый турист.

https://ria.ru/20240826/premiya-1968562940.html

https://ria.ru/20240110/passazhiropotok-1920568126.html

кинешма

калуга

плес

шуя

юрьевец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благоустройство, станислав воскресенский, михаил виноградов, кинешма, калуга, плес , шуя, юрьевец