https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию - РИА Новости, 30.08.2024

Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Западные источники, близкие к ситуации в Киеве, наконец определились, какова же была на самом деле цель террористической атаки ВСУ на Курскую область. Звучит... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

2024-08-30T17:32

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Западные источники, близкие к ситуации в Киеве, наконец определились, какова же была на самом деле цель террористической атаки ВСУ на Курскую область. Звучит это так: "Целью Украины было продемонстрировать, что победа России не является неизбежной и что Украина может сражаться и побеждать. Это должно убедить сомневающихся союзников продолжать поддержку и, возможно, снять остающиеся ограничения на использование западных вооружений".Что с первой частью переможного плана категорически не задалось, западные союзники сообразили очень быстро. После первичного конфетно-букетного периода, последовавшего за вторжением, когда из каждого чайника западные Левитаны пели серенады про "перелом в войне", "унижение Путина" и "обрушение русского глиняного колосса", колесо генотьбы традиционно повернулось в свое стандартное положение, то есть в сектор "зрада".Итог блестящей операции подвело издание Forbes, которое вышло со статьей в черной рамке и заголовком "Если украинское вторжение было диверсией, то оно провалилось". Со ссылкой на источники во фронтовых порядках ВСУ издание приводит закономерные итоги террористической PR-акции Киева: "Наступление в Курской области не только не смогло оттянуть какие-то силы русских от Донецка, но и усугубило нехватку живой силы ВСУ в регионе. <…> В результате через три недели после вторжения в Курскую область наступление русских на востоке не только продолжается — оно набирает силу. Скорость сил русских превзошла все ожидания. <…> У руководства Украины есть только несколько вариантов стабилизировать линию фронта, один из которых — переброска сил (обратно) из Курска". Где-то в саркофаге из розового мрамора в Париже отчаянно засучил ногами Наполеон.Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что за кулисами киевского шапито западными кураторами недопрезиденту Зеленскому было задано много неприятных вопросов, самый мягкий из которых — "Что это вообще было?!", после чего глава МИД Украины Кулеба устроил дикую публичную истерику, где он обвинил в военных неудачах Украины самих западных союзников. Он заявил, что те, кто обвиняют Украину "в недостаточной успешности", должны "жаловаться на самих себя", потому что победа Украины зависит от готовности Запада "принимать смелые решения".Смелые решения западников, которые тайком и с замиранием сердца благословили Киев на курскую авантюру, оказались недостаточно смелыми, и теперь Киев решил отработать на своих "партнерах" психологию облапошенных вкладчиков "МММ": "Потеряли миллион? Ерунда! Давайте еще миллион — и тогда вернете и первый, и второй, а потом еще третий сверху заработаете!"Именно для этого на неделе киевские Мавроди в лице главы офиса Зеленского Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова встречаются с представителями администрации президента США Джо Байдена. Главная цель — презентация плана новой, теперь уже точно гарантированной перемоги, главное условие которой — снятие ограничения на удары дальнобойным западным оружием по территории России. Во время презентации укронаперсточники продемонстрируют Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, как убеждены в Киеве, "будет сложно изменить курс военных действий" в его сторону.Да, на днях официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не планируют снимать запрет на удары ВСУ американским оружием по России, хотя, по данным российского МИД, "США уже готовят почву для этого шага", то есть доверять этим деятелям не смог бы даже Махатма Ганди.Впрочем, есть все основания предполагать, что американцы и прочие натовцы не решатся дать прямое разрешение бомбить западными ракетами в глубину территории России. Как и в случае с террористической атакой на Курскую область — где американцы делали вид, что упорно ждут трамвая, а сейчас всплывает информация, что, помимо всего прочего, они перед атакой дали ВСУ доступ к полной базе данных своих спутников-шпионов с сотнями тысяч снимков, — те втихую дадут добро, а потом, если что пойдет не так, опять свалят на Киев.При этом план прикрытия в стиле "Не виноватая я, он сам пришел!" начинает реализовываться прямо на наших глазах.Несколько дней назад Зеленский заявил, что "рано или поздно ответ Украины сможет достичь любой точки России", причем речь идет об использовании "чисто украинской разработки", которая сможет "бить глубоко по территории России без необходимости спрашивать разрешения союзников".По отрывочной информации от украинских официальных лиц, Украина якобы разработала с нуля и без использования советских технологий ракету с названием "Паляница", которая является "новым классом вооружений". Ее заявленная эффективная дальность — 700 километров. Ранее, по словам украинцев, они могли в теории доставать до 20 ключевых российских военных целей, включающих аэродромы, а теперь их число может увеличиться до 250. При этом доступные параметры чудесной укроракеты напоминают некоторые характеристики серийной западной ракеты ATACMS.По мнению военных экспертов, на фоне аннигиляции русскими войсками украинского ВПК ракетно-хлебобулочные возможности Украины ограничиваются срывом пломб со старых советских баллистических ракет "Точка-У", то есть вероятность того, что Украина вдруг резко вошла в число ведущих технологических держав и смогла за 18 месяцев самостоятельно организовать массовое производство высокоточных дальнобойных ракет новейшего поколения, стремится к нулю.Министр технологий Украины Федоров заявил, что "Паляница", понятное дело, "полностью поменяет правила игры", потому что они смогут "бить туда, где сегодня Россия этого не ожидает".Российское руководство никогда, ни на секунду не верило, что Запад хочет и способен отвечать за свои слова, и исходит из того, что все ограничения и красные линии рано или поздно будут сняты, когда, по мнению Запада, об этом можно будет заявить постфактум (как в случае с истребителями F-16). А это значит, что планы на случай массовой переклейки шильдиков с ATACMS на "Паляницы" у нас есть и итоги очередного украинского суперплана перемоги в очередной раз прилетят на голову его авторам.Достаточно щедрые предложения России, которые были актуальны до курской авантюры Киева, теперь аннулированы, и возврата к ним нет. Если и будет когда-нибудь возврат к переговорам, то условия для Киева уже будут неизмеримо хуже. А если кучка "просроченных" на Банковой все же решит еще раз сыграть с Россией в игру "на слабо", то шильдики придется переклеивать вплоть до границы с НАТО.

https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, киев, россия, рустем умеров, джо байден, вооруженные силы украины, forbes, f-16, аналитика