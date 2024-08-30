https://ria.ru/20240830/krokus-1969407715.html

Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане

Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане - РИА Новости, 30.08.2024

Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане

Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:02

2024-08-30T11:02

2024-08-30T11:55

происшествия

таджикистан

россия

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

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ДУШАНБЕ, 30 авг - РИА Новости. Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в таджикском ведомстве."Они не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана", - сказал собеседник агентства.В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву.Четверо - – граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html

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