Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане
Пятеро новых фигурантов дела "Крокуса" не были в разработке МВД Таджикистана
© Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
ДУШАНБЕ, 30 авг - РИА Новости. Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в таджикском ведомстве.
"Они не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
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23 августа, 04:07
В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву.
Четверо - – граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы
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20 августа, 01:59