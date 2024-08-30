Рейтинг@Mail.ru
Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:02 30.08.2024 (обновлено: 11:55 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/krokus-1969407715.html
Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане
Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане - РИА Новости, 30.08.2024
Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане
Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:02
2024-08-30T11:55
происшествия
таджикистан
россия
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
москва
московская область (подмосковье)
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969260265_0:0:839:472_1920x0_80_0_0_689e90d5c7ce6ed0d8ac51d532e2f5d5.jpg
ДУШАНБЕ, 30 авг - РИА Новости. Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в таджикском ведомстве."Они не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана", - сказал собеседник агентства.В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву.Четверо - – граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы
https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html
https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html
https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html
таджикистан
россия
москва
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969260265_77:0:706:472_1920x0_80_0_0_dea169e69a186765e146c7cc447b11b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таджикистан, россия, крокус сити холл, москва, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Таджикистан, Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Москва, Московская область (Подмосковье), Красногорск
Новые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не были в розыске в Таджикистане

Пятеро новых фигурантов дела "Крокуса" не были в разработке МВД Таджикистана

© Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 30 авг - РИА Новости. Пять новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в таджикском ведомстве.
"Они не были в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
23 августа, 04:07
В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву.
Четверо - – граждане Таджикистана, один - гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.
Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей
21 августа, 10:56
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста
20 августа, 01:59
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаджикистанРоссияКрокус Сити ХоллМоскваМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала