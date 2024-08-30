https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html

СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко

СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко - РИА Новости, 30.08.2024

СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко

Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:33

2024-08-30T13:33

2024-08-30T13:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

сергей кириенко

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его действий по интеграции новых российских регионов. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко", - говорится в сообщении ведомства. Как утверждается в публикации, Кириенко вменяют в вину то, что он занимается интеграцией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, сергей кириенко, служба безопасности украины, в мире