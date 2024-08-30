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СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко - РИА Новости, 30.08.2024
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко
Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:33
2024-08-30T13:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей кириенко
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его действий по интеграции новых российских регионов. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко", - говорится в сообщении ведомства. Как утверждается в публикации, Кириенко вменяют в вину то, что он занимается интеграцией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей кириенко, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко

СБУ заочно предъявила обвинения замглавы администрации президента РФ Кириенко

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его действий по интеграции новых российских регионов.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко", - говорится в сообщении ведомства.
Как утверждается в публикации, Кириенко вменяют в вину то, что он занимается интеграцией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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