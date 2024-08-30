https://ria.ru/20240830/kirienko-1969463906.html
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко - РИА Новости, 30.08.2024
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко
Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:33
2024-08-30T13:33
2024-08-30T13:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
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сергей кириенко
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его действий по интеграции новых российских регионов. "Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Кириенко", - говорится в сообщении ведомства. Как утверждается в публикации, Кириенко вменяют в вину то, что он занимается интеграцией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231005/chemezov-1900732575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко
СБУ заочно предъявила обвинения замглавы администрации президента РФ Кириенко