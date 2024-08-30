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Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол
Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:08
2024-08-30T07:08
2024-08-30T07:09
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе", - сказал российский дипломат.
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в мире, москва, баку, ереван, михаил евдокимов, владимир путин, россия
В мире, Москва, Баку, Ереван, Михаил Евдокимов, Владимир Путин, Россия
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол
Посол Евдокимов: Россия надеется на скорое заключение мира между Баку и Ереваном