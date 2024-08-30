https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969375308.html

Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол

Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024

Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол

Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:08

2024-08-30T07:08

2024-08-30T07:09

в мире

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михаил евдокимов

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россия

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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html

москва

баку

ереван

россия

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