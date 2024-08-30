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Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
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07:08 30.08.2024 (обновлено: 07:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969375308.html
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол - РИА Новости, 30.08.2024
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол
Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:08
2024-08-30T07:09
в мире
москва
баку
ереван
михаил евдокимов
владимир путин
россия
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе", - сказал российский дипломат.
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В мире, Москва, Баку, Ереван, Михаил Евдокимов, Владимир Путин, Россия
Россия надеется на скорый мир между Баку и Ереваном, заявил посол

Посол Евдокимов: Россия надеется на скорое заключение мира между Баку и Ереваном

© Фото предоставлено пресс-службой российского посольства/Murad OrujovПосол России в Азербайджане Михаил Евдокимов
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой российского посольства/Murad Orujov
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорое заключение мира между Баку и Ереваном, это шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов.
"Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе", - сказал российский дипломат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении
28 августа, 12:24
 
В миреМоскваБакуЕреванМихаил ЕвдокимовВладимир ПутинРоссия
 
 
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