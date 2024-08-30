https://ria.ru/20240830/kapibara-1969472971.html

У капибар в Ленинградском зоопарке родился детеныш

У капибар в Ленинградском зоопарке родился детеныш - РИА Новости, 30.08.2024

У капибар в Ленинградском зоопарке родился детеныш

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша капибар в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:06

2024-08-30T14:06

2024-08-30T15:32

хорошие новости

южная америка

санкт-петербург

россия

софия (королева испании)

ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении детеныша капибар в своем Telegram-канале."В начале июля в Ленинградском зоопарке произошло радостное событие — у капибар Кайсы и Ермака родился сын. Детеныш полностью здоров, у него прекрасный аппетит", — сообщает зоопарк. Сейчас капибаренок больше времени проводит с папой, к Кайсе детеныш подходит, только чтобы поесть. "Большинство привычек он тоже перенял от Ермака. Например, чтобы добраться до еды, детеныш берет миску зубами и пододвигает ее к себе. <…> Что отличает малыша от папы, так это отношение к сотрудникам. Ермак очень осторожный и практически никому не дает прикасаться к себе. Его сын растет общительным. Он очень любит, когда киперы его чешут", — говорится в сообщении. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном — длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html

https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Детеныш капибар в Ленинградском зоопарке В начале июля в Ленинградском зоопарке произошло радостное событие – у капибар Кайсы и Ермака родился сын. Детёныш полностью здоров, у него прекрасный аппетит. 2024-08-30T14:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

южная америка, санкт-петербург, россия, софия (королева испании), ленинградский зоопарк