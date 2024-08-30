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В Госдуме обсуждают законопроект о трудоустройстве подростков - РИА Новости, 30.08.2024
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16:15 30.08.2024 (обновлено: 17:15 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gosduma-1969533617.html
В Госдуме обсуждают законопроект о трудоустройстве подростков
В Госдуме обсуждают законопроект о трудоустройстве подростков - РИА Новости, 30.08.2024
В Госдуме обсуждают законопроект о трудоустройстве подростков
В Госдуме обсуждается законопроект, который расширит возможности для трудоустройства подростков, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:15
2024-08-30T17:15
общество
санкт-петербург
ярослав нилов
дмитрий вяткин
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Госдуме обсуждается законопроект, который расширит возможности для трудоустройства подростков, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. В пятницу в Санкт-Петербурге под руководством председателя ГД Вячеслава Володина состоялось выездное совещание совета ГД на тему "Социально-экономическое развитие города и вопросы законодательного обеспечения на примере Санкт-Петербурга". "Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что сейчас в профильных комитетах обсуждается законопроект, который расширит возможности для трудоустройства подростков. По его словам, в регионах готовы его поддержать", - сказано на сайте Госдумы. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин сообщил, что данный законопроект обсуждается и во фракциях. "Мы готовы его поддержать. Причем это будет касаться не только медицинских организаций, это будет касаться и предприятий, которые выполняют гособоронзаказ и испытывают дефицит кадров", — его слова приводятся на сайте Госдумы. По словам Вяткина, расширение возможности трудоустройства может коснуться тех, кто получает среднее профессиональное образование, но кому еще не исполнилось 18 лет. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева подняла вопрос предоставления бесплатного питания школьникам, которые обучаются в православных школах. Законодательное решение прорабатывается, уточнила парламентарий. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова выступила с инициативой провести в Санкт-Петербурге выездное заседание комитета по вопросам совершенствования системы среднего профессионального образования на примере успешного опыта Санкт-Петербурга. В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Олег Нилов предложил активнее развивать систему аренды загородных дачных домов и кемпингов, чтобы у большего количества семей особенно с детьми была возможность отдыхать на природе. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий также обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге эффективно решается вопрос нехватки учителей и врачей, который существует во многих других регионах.
https://ria.ru/20240828/otpusk-1968868300.html
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общество, санкт-петербург, ярослав нилов, дмитрий вяткин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Санкт-Петербург, Ярослав Нилов, Дмитрий Вяткин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме обсуждают законопроект о трудоустройстве подростков

В Госдуме обсуждают расширение возможностей трудоустройства подростков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Госдуме обсуждается законопроект, который расширит возможности для трудоустройства подростков, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
В пятницу в Санкт-Петербурге под руководством председателя ГД Вячеслава Володина состоялось выездное совещание совета ГД на тему "Социально-экономическое развитие города и вопросы законодательного обеспечения на примере Санкт-Петербурга".
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"Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что сейчас в профильных комитетах обсуждается законопроект, который расширит возможности для трудоустройства подростков. По его словам, в регионах готовы его поддержать", - сказано на сайте Госдумы.
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин сообщил, что данный законопроект обсуждается и во фракциях.
"Мы готовы его поддержать. Причем это будет касаться не только медицинских организаций, это будет касаться и предприятий, которые выполняют гособоронзаказ и испытывают дефицит кадров", — его слова приводятся на сайте Госдумы.
По словам Вяткина, расширение возможности трудоустройства может коснуться тех, кто получает среднее профессиональное образование, но кому еще не исполнилось 18 лет.
Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева подняла вопрос предоставления бесплатного питания школьникам, которые обучаются в православных школах. Законодательное решение прорабатывается, уточнила парламентарий.
Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова выступила с инициативой провести в Санкт-Петербурге выездное заседание комитета по вопросам совершенствования системы среднего профессионального образования на примере успешного опыта Санкт-Петербурга.
В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Олег Нилов предложил активнее развивать систему аренды загородных дачных домов и кемпингов, чтобы у большего количества семей особенно с детьми была возможность отдыхать на природе.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий также обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге эффективно решается вопрос нехватки учителей и врачей, который существует во многих других регионах.
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ОбществоСанкт-ПетербургЯрослав НиловДмитрий ВяткинВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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