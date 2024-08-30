Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию
Сийярто обсудил с главой "Газпрома" Миллером обеспечение поставок газа в Венгрию
© Фото : @Szijjártó PéterМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи в Санкт-Петербурге. 30 августа 2024
© Фото : @Szijjártó Péter
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи в Санкт-Петербурге. 30 августа 2024
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном сезоне.
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"Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он также разместил фотографию со встречи в Санкт-Петербурге с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером.
Сийярто добавил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с РФ, оно является одним из залогов энергобезопасности страны.
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