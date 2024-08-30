https://ria.ru/20240830/gaz-1969464138.html

Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию

Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию - РИА Новости, 30.08.2024

Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:37

2024-08-30T13:37

2024-08-30T13:53

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венгрия

россия

газпром

природный газ

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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном сезоне."Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также разместил фотографию со встречи в Санкт-Петербурге с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером.Сийярто добавил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с РФ, оно является одним из залогов энергобезопасности страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, россия, газпром, природный газ