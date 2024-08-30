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Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию - РИА Новости, 30.08.2024
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13:37 30.08.2024 (обновлено: 13:53 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gaz-1969464138.html
Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию
Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию - РИА Новости, 30.08.2024
Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:37
2024-08-30T13:53
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном сезоне."Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также разместил фотографию со встречи в Санкт-Петербурге с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером.Сийярто добавил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с РФ, оно является одним из залогов энергобезопасности страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, венгрия, россия, газпром, природный газ
Экономика, Венгрия, Россия, Газпром, Природный газ
Сийярто обсудил с Миллером поставки газа в Венгрию

Сийярто обсудил с главой "Газпрома" Миллером обеспечение поставок газа в Венгрию

© Фото : @Szijjártó PéterМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи в Санкт-Петербурге. 30 августа 2024
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава Газпрома Алексей Миллер во время встречи в Санкт-Петербурге. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : @Szijjártó Péter
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи в Санкт-Петербурге. 30 августа 2024
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обеспечения поставок газа в Венгрию в новом отопительном сезоне.
«
"Спустя почти месяц, первого октября, начинается новый газовый год и отопительный сезон. Наша ответственность сейчас ясна - обеспечение отопления венгерских домов", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он также разместил фотографию со встречи в Санкт-Петербурге с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером.
Сийярто добавил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с РФ, оно является одним из залогов энергобезопасности страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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