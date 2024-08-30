https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969522015.html

В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ

В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 30.08.2024

В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ

Идею продолжить проверки развернутых ответов в экзаменационных работах "перекрестно" – без привязки к региону сдававших ЕГЭ – поддержали во время обсуждения... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:49

2024-08-30T15:49

2024-08-30T15:52

общество

оксана решетникова

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею продолжить проверки развернутых ответов в экзаменационных работах "перекрестно" – без привязки к региону сдававших ЕГЭ – поддержали во время обсуждения совершенствования государственной итоговой аттестации, сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. "Было поддержано мнение о том, что необходимо продолжать подготовку к организации проверки экзаменационных работ без привязки к региону участников ЕГЭ", - сказала Решетникова во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Она отметила, что "перекрестная" проверка развернутых ответов проводится, но пока еще носит локальный характер. "Очевидно, что эту практику необходимо продолжать и дальше", - добавила Решетникова.

https://ria.ru/20240608/ekzameny-1951664305.html

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общество, оксана решетникова, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование