https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969522015.html
В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ
В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 30.08.2024
В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ
Идею продолжить проверки развернутых ответов в экзаменационных работах "перекрестно" – без привязки к региону сдававших ЕГЭ – поддержали во время обсуждения... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:49
2024-08-30T15:49
2024-08-30T15:52
общество
оксана решетникова
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948194823_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e3e924e1cda3c4c1f93550960af5f850.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею продолжить проверки развернутых ответов в экзаменационных работах "перекрестно" – без привязки к региону сдававших ЕГЭ – поддержали во время обсуждения совершенствования государственной итоговой аттестации, сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. "Было поддержано мнение о том, что необходимо продолжать подготовку к организации проверки экзаменационных работ без привязки к региону участников ЕГЭ", - сказала Решетникова во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Она отметила, что "перекрестная" проверка развернутых ответов проводится, но пока еще носит локальный характер. "Очевидно, что эту практику необходимо продолжать и дальше", - добавила Решетникова.
https://ria.ru/20240608/ekzameny-1951664305.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948194823_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8db74b308c5b2054a0911cc794332bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оксана решетникова, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Оксана Решетникова, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В ФИПИ поддержали идею перекрестной проверки ответов на ЕГЭ
ФИПИ поддержал идею проверки ответов в ЕГЭ без привязки к региону
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею продолжить проверки развернутых ответов в экзаменационных работах "перекрестно" – без привязки к региону сдававших ЕГЭ – поддержали во время обсуждения совершенствования государственной итоговой аттестации, сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
"Было поддержано мнение о том, что необходимо продолжать подготовку к организации проверки экзаменационных работ без привязки к региону участников ЕГЭ", - сказала Решетникова во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Она отметила, что "перекрестная" проверка развернутых ответов проводится, но пока еще носит локальный характер.
"Очевидно, что эту практику необходимо продолжать и дальше", - добавила Решетникова.