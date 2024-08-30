https://ria.ru/20240830/eksport-1969447397.html

В Минсельхозе сообщили об увеличении размера пошлин на экспорт зерна

В Минсельхозе сообщили об увеличении размера пошлин на экспорт зерна - РИА Новости, 30.08.2024

В Минсельхозе сообщили об увеличении размера пошлин на экспорт зерна

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 сентября вырастет до 1115,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 724,5 рубля, а на ячмень - останется... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:00

2024-08-30T13:00

2024-08-30T13:09

экономика

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россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 сентября вырастет до 1115,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 724,5 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,1 доллара за тонну, на ячмень - 178,7 доллара, на кукурузу - при цене 195,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 28 августа по 3 сентября, составляет 908,5 рубля за тонну, на кукурузу - 701,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - остается нулевой. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей

https://ria.ru/20240830/pravitelstvo-1969410859.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)