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Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции - РИА Новости, 30.08.2024
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Туризм
 
07:27 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ekspert-1969376793.html
Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции
Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции - РИА Новости, 30.08.2024
Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции
Система "все включено" не будет полностью отменена в курортных отелях Турции, но она не будет популярна в недавно построенных, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:27
туризм
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Система "все включено" не будет полностью отменена в курортных отелях Турции, но она не будет популярна в недавно построенных, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Турция сделала большие инвестиции. Поэтому отмена системы "всё включено" невозможна. Эта система сохранится. Однако я могу сказать, что эта концепция больше не будет популярна в недавно построенных отелях. Турция теперь будет больше отдавать предпочтение средним отелям, а не гостиницам на 1000-2000 мест. В связи с этим российские туристы будут продолжать приезжать в Турцию", — сказал собеседник агентства. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240810/kurort-1965422002.html
https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
Туризм, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции

Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщина на одном из пляжей в Анталье
Женщина на одном из пляжей в Анталье - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото
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АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Система "все включено" не будет полностью отменена в курортных отелях Турции, но она не будет популярна в недавно построенных, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
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"Турция сделала большие инвестиции. Поэтому отмена системы "всё включено" невозможна. Эта система сохранится. Однако я могу сказать, что эта концепция больше не будет популярна в недавно построенных отелях. Турция теперь будет больше отдавать предпочтение средним отелям, а не гостиницам на 1000-2000 мест. В связи с этим российские туристы будут продолжать приезжать в Турцию", — сказал собеседник агентства.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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