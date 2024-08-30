https://ria.ru/20240830/ekspert-1969376793.html

Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции

Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции - РИА Новости, 30.08.2024

Эксперт: система "все включено" не будет популярна в новых отелях Турции

Система "все включено" не будет полностью отменена в курортных отелях Турции, но она не будет популярна в недавно построенных, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:27

2024-08-30T07:27

2024-08-30T07:27

туризм

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Система "все включено" не будет полностью отменена в курортных отелях Турции, но она не будет популярна в недавно построенных, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Турция сделала большие инвестиции. Поэтому отмена системы "всё включено" невозможна. Эта система сохранится. Однако я могу сказать, что эта концепция больше не будет популярна в недавно построенных отелях. Турция теперь будет больше отдавать предпочтение средним отелям, а не гостиницам на 1000-2000 мест. В связи с этим российские туристы будут продолжать приезжать в Турцию", — сказал собеседник агентства. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240810/kurort-1965422002.html

https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган