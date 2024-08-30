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Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки

Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки - РИА Новости, 30.08.2024

Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки

Идея возможности пересдать ЕГЭ в течение всего года в специализированных центрах не нашла поддержки, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:49

2024-08-30T14:49

2024-08-30T15:51

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идея возможности пересдать ЕГЭ в течение всего года в специализированных центрах не нашла поддержки, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский "Идея круглогодичной возможности пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что такое предложение также нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу тех, кто проживает в крупных городах, где такие центры, скорее всего, появятся.

https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование