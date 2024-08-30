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Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки - РИА Новости, 30.08.2024
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14:49 30.08.2024 (обновлено: 15:51 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html
Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки
Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки - РИА Новости, 30.08.2024
Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки
Идея возможности пересдать ЕГЭ в течение всего года в специализированных центрах не нашла поддержки, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:49
2024-08-30T15:51
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
россия
социальный навигатор
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идея возможности пересдать ЕГЭ в течение всего года в специализированных центрах не нашла поддержки, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский "Идея круглогодичной возможности пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что такое предложение также нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу тех, кто проживает в крупных городах, где такие центры, скорее всего, появятся.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки

Рособрнадзор: идея возможности пересдать ЕГЭ в течение года не нашла поддержки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идея возможности пересдать ЕГЭ в течение всего года в специализированных центрах не нашла поддержки, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский
"Идея круглогодичной возможности пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что такое предложение также нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу тех, кто проживает в крупных городах, где такие центры, скорее всего, появятся.
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