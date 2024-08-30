https://ria.ru/20240830/durov-1969579322.html

Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова

Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 30.08.2024

Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции свидетельствует о том, что свобода слова и конфиденциальность на онлайн-платформах становятся иллюзией, заявил РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:12

2024-08-30T19:12

2024-08-30T19:12

в мире

франция

бразилия

пакистан

павел дуров

имран хан

telegram

задержание павла дурова во франции

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ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции свидетельствует о том, что свобода слова и конфиденциальность на онлайн-платформах становятся иллюзией, заявил РИА Новости предприниматель и ведущий X Spaces Марио Навфаль. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог. "Это напоминание о том, что свобода слова и даже конфиденциальность все больше становятся иллюзией, а не реальностью," - сказал Навфаль. "Мы видели цензуру, которая существует в каждой стране мира, включая... Европу, США, Бразилию. Арест Павла исключает еще одну платформу социальных сетей из списка (неподконтрольных платформ - ред.) тех, кто хочет цензурировать, тех, кто хочет власти", - объяснил он. По его словам, он сам не чувствует себя в безопасности во время путешествий. "Я добавил Францию в список стран, куда я не поеду", - отметил предприниматель. "Великобритания с ее репрессиями против свободы слова, Бразилия… Пакистан находится в моем списке стран, куда я не могу поехать из-за (бывшего президента Пакистана) Имрана Хана и его поддержки. Я никогда не ожидал, что Франция будет одной из этих стран, но вот мы здесь", - сказал Навфаль.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240830/rossijane-1969432520.html

франция

бразилия

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в мире, франция, бразилия, пакистан, павел дуров, имран хан, telegram, задержание павла дурова во франции