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Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
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19:12 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/durov-1969579322.html
Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова
Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции свидетельствует о том, что свобода слова и конфиденциальность на онлайн-платформах становятся иллюзией, заявил РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:12
2024-08-30T19:12
в мире
франция
бразилия
пакистан
павел дуров
имран хан
telegram
задержание павла дурова во франции
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ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции свидетельствует о том, что свобода слова и конфиденциальность на онлайн-платформах становятся иллюзией, заявил РИА Новости предприниматель и ведущий X Spaces Марио Навфаль. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог. "Это напоминание о том, что свобода слова и даже конфиденциальность все больше становятся иллюзией, а не реальностью," - сказал Навфаль. "Мы видели цензуру, которая существует в каждой стране мира, включая... Европу, США, Бразилию. Арест Павла исключает еще одну платформу социальных сетей из списка (неподконтрольных платформ - ред.) тех, кто хочет цензурировать, тех, кто хочет власти", - объяснил он. По его словам, он сам не чувствует себя в безопасности во время путешествий. "Я добавил Францию в список стран, куда я не поеду", - отметил предприниматель. "Великобритания с ее репрессиями против свободы слова, Бразилия… Пакистан находится в моем списке стран, куда я не могу поехать из-за (бывшего президента Пакистана) Имрана Хана и его поддержки. Я никогда не ожидал, что Франция будет одной из этих стран, но вот мы здесь", - сказал Навфаль.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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в мире, франция, бразилия, пакистан, павел дуров, имран хан, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Бразилия, Пакистан, Павел Дуров, Имран Хан, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Ведущий X Spaces прокомментировал арест Дурова

Навфаль: арест Дурова означает, что свобода слова в онлайне становится иллюзией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОснователя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже. Архивное фото
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ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции свидетельствует о том, что свобода слова и конфиденциальность на онлайн-платформах становятся иллюзией, заявил РИА Новости предприниматель и ведущий X Spaces Марио Навфаль.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
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"Это напоминание о том, что свобода слова и даже конфиденциальность все больше становятся иллюзией, а не реальностью," - сказал Навфаль.
"Мы видели цензуру, которая существует в каждой стране мира, включая... Европу, США, Бразилию. Арест Павла исключает еще одну платформу социальных сетей из списка (неподконтрольных платформ - ред.) тех, кто хочет цензурировать, тех, кто хочет власти", - объяснил он.
По его словам, он сам не чувствует себя в безопасности во время путешествий.
"Я добавил Францию в список стран, куда я не поеду", - отметил предприниматель.
"Великобритания с ее репрессиями против свободы слова, Бразилия… Пакистан находится в моем списке стран, куда я не могу поехать из-за (бывшего президента Пакистана) Имрана Хана и его поддержки. Я никогда не ожидал, что Франция будет одной из этих стран, но вот мы здесь", - сказал Навфаль.
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В миреФранцияБразилияПакистанПавел ДуровИмран ХанTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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