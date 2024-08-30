https://ria.ru/20240830/durov-1969439940.html

У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков

У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024

У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:43

2024-08-30T12:43

2024-08-30T13:19

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", - сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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россия, париж, франция, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции