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У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков
У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:43
2024-08-30T12:43
2024-08-30T13:19
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", - сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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россия, париж, франция, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции
Россия, Париж, Франция, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков
Песков: у Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем