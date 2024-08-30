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У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
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12:43 30.08.2024 (обновлено: 13:19 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/durov-1969439940.html
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2024
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков
У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:43
2024-08-30T13:19
россия
париж
франция
павел дуров
дмитрий песков
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", - сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
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россия, париж, франция, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции
Россия, Париж, Франция, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
У Дурова с Кремлем не было никаких договоренностей, заявил Песков

Песков: у Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", - сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:02
 
РоссияПарижФранцияПавел ДуровДмитрий ПесковTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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