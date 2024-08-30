https://ria.ru/20240830/durov-1969357169.html

Посол России в Лондоне назвал задержание Дурова ударом по свободе слова

Посол России в Лондоне назвал задержание Дурова ударом по свободе слова - РИА Новости, 30.08.2024

Посол России в Лондоне назвал задержание Дурова ударом по свободе слова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова – большой удар по свободе слова, который Париж осуществил по совету из США, заявил посол России в Великобритании... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:08

2024-08-30T01:08

2024-08-30T01:08

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова – большой удар по свободе слова, который Париж осуществил по совету из США, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу RT. "Мы в целом прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе слова... Чего они добиваются, - конечно, Париж сделал это по определенному совету из США, - они хотят ключи от этого мессенджера", - сказал он. По словам посла, против Дурова выдвинуты серьезные обвинения. Он также выразил надежду, что у бизнесмена есть доступ к способам отстоять свою позицию в суде. Как заявил Келин, он не представляет ситуацию, в которой владелец такой крупной площадки, как Telegram, может нести ответственность за распространяемые в ней материалы. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/osnovatel-1969324470.html

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