https://ria.ru/20240830/durov-1969269757.html

"Пример Виктора Бута это доказал". В дело Дурова включились новые игроки

"Пример Виктора Бута это доказал". В дело Дурова включились новые игроки - РИА Новости, 30.08.2024

"Пример Виктора Бута это доказал". В дело Дурова включились новые игроки

Владелец Telegram на свободе, но обязан приезжать в полицейский участок. Он не подсудимый, но при этом фигурант дела. Во Франции задают все больше вопросов к... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

2024-08-30T11:30

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Владелец Telegram на свободе, но обязан приезжать в полицейский участок. Он не подсудимый, но при этом фигурант дела. Во Франции задают все больше вопросов к расследованию и уже перестали гадать, когда оно закончится. О том, что ждет Павла Дурова, — в материале РИА Новости.Долгая дорога в парижский судПосле задержания в парижском аэропорту 24 августа он четверо суток пробыл под стражей. Это максимальный по французскому законодательству срок, после которого либо предъявляют обвинения, либо отпускают и закрывают дело.Сперва прокуратура заявила, что Дурова просто допросят, поскольку он может быть "причастен к противоправным действиям" (в общей сложности 12 пунктов), которые совершило "неназванное лицо" с помощью мессенджера Telegram.Предпринимателя допрашивали сутки и под конец 96-часового срока доставили в парижский суд.Там его освободили, но это оказалось формальностью. Затем уже официально предъявили обвинения по шести пунктам. Среди них — соучастие "в незаконных транзакциях в рамках организованной преступной деятельности при администрировании онлайн-платформы", в незаконном обороте наркотиков и распространении детской порнографии.Кроме того, вменяют "отказ предоставить уполномоченным органам информацию или документы, необходимые для разрешенных законом перехватов (данных)", "мошенничество в составе организованной группы" и "передачу в пользование без законных оснований программы или данных, предназначенных или адаптированных для подрыва или доступа к работе автоматизированной системы обработки данных".Одно только первое обвинение может потянуть на десять лет заключения и штраф полмиллиона евро, уточнили в прокуратуре. В сумме же Дурову грозит еще больший срок: с учетом отягчающего обстоятельства (отказа сотрудничать с властями) СМИ говорят даже о 20 годах.Что дальше: тонкости законодательстваИз зала суда предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Сумма сравнительно небольшая с учетом его состояния (более десяти миллиардов долларов) и аналогичных случаев. Например, в 2017-м российский сенатор Сулейман Керимов заплатил 40 с лишним миллионов евро.В любом случае деньги — не главная проблема Дурова.Суд запретил ему покидать Францию. Все паспорта отобрали. Кроме того, он обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке (в каком именно, не уточняется). Если не придет, отправят за решетку, а пять миллионов не вернут.На какой срок все затянется — неясно. Даже местные СМИ не выдвигают предположений.Дело еще в особенностях судебной системы. В отношении Дурова уже провели два расследования: предварительное, которое началось в феврале, и судебное, открытое в июле. Сейчас третий этап — "формальное расследование".По его итогам предприниматель может оказаться на свободе. Но только если решат, что он юридически чист по всем шести пунктам.Однако нет гарантий, что не всплывут новые детали. Поэтому вполне возможен непосредственно судебный процесс — на этой стадии залог едва ли спасет от заключения под стражу или же сумму увеличат.Нынешний же этап может длиться годами. Все зависит от того, чего хотят добиться от Дурова. Все материалы для суда собирает прокуратура. А она по закону подчиняется исполнительной власти — правительству. Отсюда и разговоры о политической подоплеке дела. Хотя глава государства Эммануэль Макрон категорически это отрицает.Беспрецедентный случайТем не менее, судя по публикациям в СМИ, даже во Франции не совсем понимают, почему владелец Telegram должен отвечать за действия пользователей платформы. К слову, в деле появился еще один фигурант — Николай Дуров, брат Павла. Где он сейчас, неизвестно.Непонятно, есть ли у Николая французское гражданство. Во всяком случае, за историей внимательно следят в Москве. Как отметила представитель МИД Мария Захарова, "то, что должны делать, российские дипломаты делают".Но Париж на контакт не идет. У Павла Дурова — паспорт Франции, и это дает ей право не предоставлять доступ к задержанному, подчеркнула Захарова.Теоретически Москва могла бы запросить экстрадицию Дурова, поручившись, что за его дело возьмутся здесь, обращает внимание Дмитрий Дедов, доктор юридических наук, судья Европейского суда по правам человека от России в 2013-2021 годах.Подобную схему в начале 2010-х рассматривала защита Виктора Бута, которого отправили за решетку в США, признав виновным в "намерении" продать оружие врагам. Однако тогда у адвокатов ничего не получилось."Дело в том, что в таких случаях оценивается наличие аналогичного состава преступления в национальном законодательстве, — напоминает юрист. — В России по таким формулировкам не предусмотрена уголовная ответственность. Да и сам по себе состав весьма сомнителен".По словам эксперта, случай вообще исключительный — прецедентов нет. Некоторое сходство можно найти с делом против прибалтийского новостного портала Delfi, которое в 2006 году завели власти Эстонии "из-за неподобающих высказываний" пользователей под материалом. СМИ признали виновным и оштрафовали, так как "секцию для отзывов читателей открыла сама редакция".С мессенджером ситуация иная, поясняет юрист: его владельцы выступают скорее в роли операторов связи. "При такой неопределенности говорить об уголовной ответственности тем более недопустимо, — подчеркивает Дедов. — Поэтому возникают сомнения даже в законности задержания".По мнению эксперта, легальность действий будут обосновывать отказом Дурова сотрудничать с местными органами. Но и это не снимает вопросов к Франции: должно быть решение суда о слежке за потенциальным правонарушителем и доказательство того, что руководство Telegram отказалось выполнить конкретное предписание.Пока же все претензии сводятся к тому, что предприниматель просто не пошел навстречу пожеланиям французов. Ведь даже неизвестно, был ли какой-то документ, обязательный к исполнению.При этом Париж прекрасно осведомлен о правах своего гражданина, отмечает Дедов. Поэтому у скандала, вероятно, есть внешнеполитическая цель. А именно — показать, что любой россиянин будет отвечать за "неугодные действия Москвы".

https://ria.ru/20240829/durov-1969284745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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