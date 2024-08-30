https://ria.ru/20240830/belgorod-1969408589.html
В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ
В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ
Два человека получили ранения в Белгородском районе при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:05
2024-08-30T11:05
2024-08-30T13:00
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белгород
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения в Белгородском районе при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник нанес удар в боковую часть его автомобиля", — говорится в публикации.На скорой помощи пострадавшего доставили в белгородскую больницу № 2. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Также есть подозрение на осколочное ранение глазницы. Чтобы его исключить Старцева направили в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.Кроме того, в Октябрьскую районную больницу доставили хозяина атакованного дроном дома в селе Петровка, который ранее отказался от медицинской помощи. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы — около 50 километров.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ
Гладков: два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости.
Два человека получили ранения в Белгородском районе при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник нанес удар в боковую часть его автомобиля", — говорится в публикации.
На скорой помощи пострадавшего доставили в белгородскую больницу № 2. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Также есть подозрение на осколочное ранение глазницы. Чтобы его исключить Старцева направили в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.
Кроме того, в Октябрьскую районную больницу доставили хозяина атакованного дроном дома в селе Петровка, который ранее отказался от медицинской помощи. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью
Украины, протяженность границы — около 50 километров.
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.