https://ria.ru/20240830/belgorod-1969408589.html

В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ

В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

В Белгородской области два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ

Два человека получили ранения в Белгородском районе при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:05

2024-08-30T11:05

2024-08-30T13:00

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белгород

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения в Белгородском районе при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотник нанес удар в боковую часть его автомобиля", — говорится в публикации.На скорой помощи пострадавшего доставили в белгородскую больницу № 2. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Также есть подозрение на осколочное ранение глазницы. Чтобы его исключить Старцева направили в областную клиническую больницу на консультацию к офтальмологу.Кроме того, в Октябрьскую районную больницу доставили хозяина атакованного дроном дома в селе Петровка, который ранее отказался от медицинской помощи. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на голове, спине и бедре. Для дальнейшего лечения его перевели в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы — около 50 километров.В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район