https://ria.ru/20240829/vzryv--1969332191.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:44

2024-08-29T20:44

2024-08-29T20:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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одесса

в мире

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 20.23 мск звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

днепропетровская область

одесса

украина

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вооруженные силы рф, днепропетровская область, одесса, в мире, украина