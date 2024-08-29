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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:44
2024-08-29T20:44
2024-08-29T20:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 20.23 мск звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, днепропетровская область, одесса, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Одесса, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги