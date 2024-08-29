https://ria.ru/20240829/vyplata-1969100943.html

Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября

Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября - РИА Новости, 29.08.2024

Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября

Советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:31

2024-08-29T03:31

2024-08-29T10:43

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в пять тысяч рублей с 1 сентября, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Выплата для советников директоров по воспитанию в школах и учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, техникумах, училищах) всей страны устанавливается с 1 сентября. Размер выплаты составит пять тысяч рублей ежемесячно, вне зависимости от региона, так как выплата федеральная. По оценке правительства РФ, ее получат порядка 37 тысяч сотрудников", - сказала Подольская. Она отметила, что должность советника по воспитанию начали вводить во всех регионах России год назад. Эта практика вышла из пилотного проекта 2021 года - тогда эти должности создали в десяти субъектах РФ (Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе). "К концу 2025 года должность советника директора по воспитанию должна быть введена в штатные расписания более 28 тысяч образовательных учреждений. Количество ставок советников по воспитанию зависит от числа обучающихся в образовательном учреждении. При их количестве до 200 человек выделяется 0,5 ставки, от 200 до 1500, - 1 ставка, если более 1500 учеников – две или три ставки", - объяснила эксперт.

https://ria.ru/20240827/verkhnevolzhe-1968844625.html

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937558246.html

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общество, россия, челябинская область, ставропольский край, социальный навигатор, сн_образование