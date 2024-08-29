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Пушков объяснил, зачем демократы наводняют США мигрантами

Пушков объяснил, зачем демократы наводняют США мигрантами - РИА Новости, 29.08.2024

Пушков объяснил, зачем демократы наводняют США мигрантами

Демократическая партия США сознательно насыщает страну мигрантами для того, чтобы увеличить свои шансы на президентских выборах, заявил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:53

2024-08-29T14:53

2024-08-29T15:08

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Демократическая партия США сознательно насыщает страну мигрантами для того, чтобы увеличить свои шансы на президентских выборах, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Возникает ощущение, что США накрывают не только волны миграции, но и волны ультра-либерального безумия, ведущего к насыщению страны сотнями тысяч неимущих беженцев и представителей криминального мира из стран Латинской Америки и не только. Частично этот процесс объясняется тем, что партия демократов сознательно и цинично насыщает Америку мигрантами, чтобы те голосовали за них на выборах", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что отсутствие контроля за миграцией в США можно объяснить и тем, что всё население в ней было завезено, "ни для кого, кроме индейцев, она не является исторической родиной". При этом, добавил Пушков, ничто не объяснит того "фанатизма", с которым власти США "упорно закладывают социальные и этнические мины под собственную страну". "Это можно объяснить только иррациональной идеологией глобализма, которую либеральные элиты усиленно навязывают американцам. Они уже превратили в помойку и бомжатник некогда приличные районы центрального Вашингтона, Филадельфии, Сан-Франциско и ряда других городов, но они этого словно не видят и с поразительным упорством продолжают идти по этому пути. Вывод: США перестали быть рациональной страной и рациональным обществом. Это процесс внутренний, но он начинает определять и внешнюю политику США, что крайне опасно для других стран и регионов", - резюмировал глава комиссии Совфеда. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967818934.html

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