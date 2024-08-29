https://ria.ru/20240829/vsu-1969116014.html

Марочко рассказал, о чем умалчивает украинский ЦИПсО

Марочко рассказал, о чем умалчивает украинский ЦИПсО - РИА Новости, 29.08.2024

Марочко рассказал, о чем умалчивает украинский ЦИПсО

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) подает вылазки ВСУ в "серые" зоны как успехи, однако молчит о своих ежедневных потерях, сообщил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:34

2024-08-29T08:34

2024-08-29T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) подает вылазки ВСУ в "серые" зоны как успехи, однако молчит о своих ежедневных потерях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт заявил, что при занятии украинскими войсками так называемых "серых зон", ЦИПсО умалчивает что подобные действия увеличивают ежедневные потери украинских боевиков. "Занимая так называемые серые зоны, ЦИПсО подает как успешные действия ВФУ, однако они умалчивают что подобные действия увеличивают ежедневные потери, и затрудняют снабжение передовых подразделений украинских боевиков", - рассказал Марочко. Также он прокомментировал активизацию действий ВСУ в Серебрянском лесничестве под Кременной, назвав их не влияющими на общеий ход военного конфликта. "Украинские боевики начали активно сокращать межпозиционное пространство в Серебрянском лесу. Обычные тактические действия, существенно не влияющие на общее положение дел, украинское командование пытается выдать за прорыв нашей линии обороны", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20240716/marochko-1959919793.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html

луганская народная республика

кременная

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в мире, луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, центр информационно-психологических операций (ципсо)