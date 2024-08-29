https://ria.ru/20240829/veteran-1969303414.html
Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО
Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО
Правительство России уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий для участников специальной военной операции, в том числе расширив перечень... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:03
2024-08-29T18:03
2024-08-29T18:03
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий для участников специальной военной операции, в том числе расширив перечень документов, которые могут быть представлены для подтверждения, следует из постановления кабмина. Соответствующие изменения внесены в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца гражданам, заключившим контракт или имевшим иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года. "В случае упразднения содействующей организации и отсутствия ее правопреемника направление в министерство обороны Российской Федерации заявлений о выдаче удостоверения, а также документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящих правил, осуществляется сотрудниками содействующих организаций через Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. При этом, как указано в постановлении кабмина, сбор необходимых документов и материалов осуществляется сотрудниками содействующих организаций самостоятельно. Отмечено, что срок рассмотрения заявления о выдаче удостоверения может быть продлен, но не более чем на 60 дней, в целях дополнительной проверки сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах. Причем об этом должен быть обязательно уведомлен сотрудник содействующей организации. Также постановление расширяет перечень документов, которые могут быть представлены в качестве подтверждения участия гражданина в содействии выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации. Теперь помимо наградного материала это может быть вступившее в силу решение суда об установлении факта участия сотрудника содействующей организации в боевых действиях в составе такой организации, нотариально удостоверенные письменные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, следует из постановления.
https://ria.ru/20240826/protezy-1968124461.html
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вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Общество
Правительство уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана СВО
В РФ расширили перечень документов, подтверждающих статус ветерана СВО
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России уточнило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий для участников специальной военной операции, в том числе расширив перечень документов, которые могут быть представлены для подтверждения, следует из постановления кабмина.
Соответствующие изменения внесены в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца гражданам, заключившим контракт или имевшим иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.
"В случае упразднения содействующей организации и отсутствия ее правопреемника направление в министерство обороны Российской Федерации заявлений о выдаче удостоверения, а также документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящих правил, осуществляется сотрудниками содействующих организаций через Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
При этом, как указано в постановлении кабмина, сбор необходимых документов и материалов осуществляется сотрудниками содействующих организаций самостоятельно.
Отмечено, что срок рассмотрения заявления о выдаче удостоверения может быть продлен, но не более чем на 60 дней, в целях дополнительной проверки сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах. Причем об этом должен быть обязательно уведомлен сотрудник содействующей организации.
Также постановление расширяет перечень документов, которые могут быть представлены в качестве подтверждения участия гражданина в содействии выполнению задач, возложенных на ВС РФ
в ходе спецоперации. Теперь помимо наградного материала это может быть вступившее в силу решение суда об установлении факта участия сотрудника содействующей организации в боевых действиях в составе такой организации, нотариально удостоверенные письменные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, следует из постановления.