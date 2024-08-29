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Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске - РИА Новости, 29.08.2024
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20:41 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/verf-1969331537.html
Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске
Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске - РИА Новости, 29.08.2024
Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил построить новую верфь на острове Ягры в Северодвинске, обсудил это с первым вице-премьером РФ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:41
2024-08-29T20:41
экономика
архангельская область
россия
северодвинск
денис мантуров
александр цыбульский
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил построить новую верфь на острове Ягры в Северодвинске, обсудил это с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, говорится в сообщении правительства. "Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В рамках встречи обсуждались вопросы развития судостроительной отрасли. Глава региона представил свои предложения по строительству новой верфи на острове Ягры в Северодвинске", — отмечается в сообщении. "Потребность в создании на Северо-Западе России новой верфи для строительства арктического флота крайне высока, и Архангельская область является одним из регионов, заинтересованных в реализации такого проекта на своей территории", - добавили в кабмине. Также в рамках встречи обсуждалась возможность создания в Архангельской области головного центра компетенций по судостроению на базе создаваемого в регионе межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". Мантуров в свою очередь поручил Минпромторгу проработать вопрос создания профильного центра компетенций совместно с Объединенной судостроительной корпорацией. Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщал, что Архангельская область обладает всеми необходимым компетенциями для создания новой верфи. Кроме того, такое судостроительное предприятие превосходит Санкт-Петербург по геополитическим соображениям. По словам замглавы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Василия Бойцова, месторасположение новой верфи в европейской части РФ пока еще не выбрано и идут обсуждения нескольких вариантов. В июне текущего года глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что ОСК, находящаяся в доверительном управлении ВТБ, в ближайшие пять лет хочет построить две верфи: одну на Дальнем Востоке, а вторую - на Северо-Западе, для нее рассматривается Кронштадт.
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экономика, архангельская область, россия, северодвинск, денис мантуров, александр цыбульский, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Архангельская область, Россия, Северодвинск, Денис Мантуров, Александр Цыбульский, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Власти обсуждают строительство новой верфи на острове Ягры в Северодвинске

Цыбульский предложил построить новую верфь на острове Ягры в Северодвинске

CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Вид на Северодвинск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил построить новую верфь на острове Ягры в Северодвинске, обсудил это с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, говорится в сообщении правительства.
"Денис Мантуров встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В рамках встречи обсуждались вопросы развития судостроительной отрасли. Глава региона представил свои предложения по строительству новой верфи на острове Ягры в Северодвинске", — отмечается в сообщении.
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"Потребность в создании на Северо-Западе России новой верфи для строительства арктического флота крайне высока, и Архангельская область является одним из регионов, заинтересованных в реализации такого проекта на своей территории", - добавили в кабмине.
Также в рамках встречи обсуждалась возможность создания в Архангельской области головного центра компетенций по судостроению на базе создаваемого в регионе межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". Мантуров в свою очередь поручил Минпромторгу проработать вопрос создания профильного центра компетенций совместно с Объединенной судостроительной корпорацией.
Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщал, что Архангельская область обладает всеми необходимым компетенциями для создания новой верфи. Кроме того, такое судостроительное предприятие превосходит Санкт-Петербург по геополитическим соображениям. По словам замглавы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Василия Бойцова, месторасположение новой верфи в европейской части РФ пока еще не выбрано и идут обсуждения нескольких вариантов.
В июне текущего года глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что ОСК, находящаяся в доверительном управлении ВТБ, в ближайшие пять лет хочет построить две верфи: одну на Дальнем Востоке, а вторую - на Северо-Западе, для нее рассматривается Кронштадт.
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ЭкономикаАрхангельская областьРоссияСеверодвинскДенис МантуровАлександр ЦыбульскийАндрей Костин (банкир)Объединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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