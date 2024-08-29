В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
ДТЭК сообщил об отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях
© УкрэнергоЛЭП
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в четверг об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме.
"Киев, Киевская, Днепропетровская ... области введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК, утоняется, что также графики не будут действовать во время экстренных отключений на подконтрольных ВСУ территориях ДНР.
США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине
27 августа, 10:42
В компании заверили, что энергетики принимают все меры, чтобы вернуть свет в дома граждан страны.
В свою очередь украинская компания "Укрэнерго" позже сообщила в своем Telegram-канале, что аварийные отключения света, помимо Киева, Киевской и Днепропетровской областей, ввели еще в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Ранее в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что на Украине в течение дня будут применяться графики отключения электроэнергии.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев хочет купить критически важное российское оборудование
27 августа, 10:38