https://ria.ru/20240829/ukraina-1969133760.html

ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов - РИА Новости, 29.08.2024

ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

Евросоюз уже направляет на помощь Украине доходы от замороженных российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:56

2024-08-29T09:56

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Евросоюз уже направляет на помощь Украине доходы от замороженных российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки", — сказал он.Боррель добавил, что ЕС сменил логику помощи Киеву. Если раньше союз компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование за счет доходов от замороженных российских резервов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля сообщала, что Евросоюз переводит первый транш военной помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Москвы. До этого она отмечала, что 90% этих средств пойдут на оборону и 10% — на восстановление Украины.В июле депозитарий Euroclear сообщил, что в первом полугодии 2024-го получил 3,4 миллиарда евро в качестве процентов от замороженных российских активов и переведет в так называемый фонд ЕС для Украины около 1,55 миллиарда евро. Также депозитарий дополнительно уплатит 836 миллионов евро корпоративных налогов в казну Бельгии.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет это решение воровством. В МИД подчеркивали, что, хотя сами активы не изымаются, использование прибыли от их управления — это противоправный акт.

https://radiosputnik.ru/20240827/durov-1968851903.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969136830.html

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в мире, украина, евросоюз, россия, сергей лавров, жозеп боррель, нато, g7, дмитрий песков, киев