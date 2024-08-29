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Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 29.08.2024
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ
Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
средняя азия
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андрей сердюков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. "Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - заявил Сердюков на брифинге. В сентябре и октябре запланированы учения ОДКБ в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.
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средняя азия, киргизия, казахстан, андрей сердюков, одкб, безопасность
Средняя Азия, Киргизия, Казахстан, Андрей Сердюков, ОДКБ, Безопасность
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ
Сердюков: учения в Средней Азии направлены на защиту государств-членов ОДКБ