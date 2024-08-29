Рейтинг@Mail.ru
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/uchenija-1969161776.html
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 29.08.2024
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ
Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:25
2024-08-29T11:25
средняя азия
киргизия
казахстан
андрей сердюков
одкб
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893661906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_376df6f32909260b66ce674ee53df64d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. "Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - заявил Сердюков на брифинге. В сентябре и октябре запланированы учения ОДКБ в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.
https://ria.ru/20240820/armeniya-1967230947.html
средняя азия
киргизия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893661906_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c933e21a798893eedbd130fb0e1bcd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
средняя азия, киргизия, казахстан, андрей сердюков, одкб, безопасность
Средняя Азия, Киргизия, Казахстан, Андрей Сердюков, ОДКБ, Безопасность
Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ

Сердюков: учения в Средней Азии направлены на защиту государств-членов ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЦеремония открытия учения ОДКБ "Боевое братство-2023"
Церемония открытия учения ОДКБ Боевое братство-2023 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Церемония открытия учения ОДКБ "Боевое братство-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
"Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - заявил Сердюков на брифинге.
В сентябре и октябре запланированы учения ОДКБ в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В МИД рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ
20 августа, 08:17
 
Средняя АзияКиргизияКазахстанАндрей СердюковОДКББезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала