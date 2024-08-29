https://ria.ru/20240829/uchenija-1969161776.html

Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ

Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 29.08.2024

Учения в Средней Азии не направлены против других стран, заявили в ОДКБ

Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

средняя азия

киргизия

казахстан

андрей сердюков

одкб

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения ОДКБ в Средней Азии не направлены против других стран, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков. "Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран", - заявил Сердюков на брифинге. В сентябре и октябре запланированы учения ОДКБ в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.

https://ria.ru/20240820/armeniya-1967230947.html

средняя азия

киргизия

казахстан

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2024

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средняя азия, киргизия, казахстан, андрей сердюков, одкб, безопасность