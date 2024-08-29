Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование
OneTwoTrip: российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Там проанализировали отельные бронирования на июнь-август, в которых были не только взрослые россияне, но и дети. "Семьи стали чаще отдыхать в других странах - доля заграницы выросла с 16% до 21%. ... Серьезно выросла популярность столицы Южной Кореи: там было забронировано в 4 раза больше отелей, чем год назад", - приводят данные исследователи.
При этом самыми популярными городами для отдыха семей за границей стали Стамбул и Минск, подчеркнули аналитики. Число поездок туда сохранилось на уровне прошлого лета: доля Стамбула составила 12%, а Минска - 4,3%. Замкнул тройку лидеров Дубай, интерес к которому вырос на 30 процентных пунктов, до 3,5% бронирований.
В России самым востребованным городом для летнего семейного отдыха стал Сочи, на него пришлось 13,5% всех заказов, говорится в исследовании. Далее следует Москва с долей в 12,9% и Санкт-Петербург, интерес к которому упал на 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 12,2% всех семейных поездок. Также российские семьи часто посещали этим летом Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар.
"В большинстве случаев номера бронировали на троих гостей (45% заказов): двое взрослых и один ребенок. Каждая вторая семья (53%) оформляли бронирование на срок от 4 до 7 дней. Интересно, что в России путешественники с детьми чаще всего останавливались в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд (38%), а за границей отдавали предпочтение четырехзвездочным отелям (35%)", - заключили эксперты.
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