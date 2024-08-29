https://ria.ru/20240829/turizm-1969097999.html

Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование

Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование - РИА Новости, 29.08.2024

Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование

Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:40

2024-08-29T02:40

2024-08-29T02:40

туризм

новости - туризм

стамбул

минск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости. Там проанализировали отельные бронирования на июнь-август, в которых были не только взрослые россияне, но и дети. "Семьи стали чаще отдыхать в других странах - доля заграницы выросла с 16% до 21%. ... Серьезно выросла популярность столицы Южной Кореи: там было забронировано в 4 раза больше отелей, чем год назад", - приводят данные исследователи. При этом самыми популярными городами для отдыха семей за границей стали Стамбул и Минск, подчеркнули аналитики. Число поездок туда сохранилось на уровне прошлого лета: доля Стамбула составила 12%, а Минска - 4,3%. Замкнул тройку лидеров Дубай, интерес к которому вырос на 30 процентных пунктов, до 3,5% бронирований. "Кроме того, в топе оказались Тбилиси (доля - 2,9%), Анталья (2,7%), Ереван (2,7%), Бангкок (1,6%), Париж (1,5%), Рим (1,5%) и Сеул (1,4%)", - сообщили в сервисе. В России самым востребованным городом для летнего семейного отдыха стал Сочи, на него пришлось 13,5% всех заказов, говорится в исследовании. Далее следует Москва с долей в 12,9% и Санкт-Петербург, интерес к которому упал на 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 12,2% всех семейных поездок. Также российские семьи часто посещали этим летом Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар. "В большинстве случаев номера бронировали на троих гостей (45% заказов): двое взрослых и один ребенок. Каждая вторая семья (53%) оформляли бронирование на срок от 4 до 7 дней. Интересно, что в России путешественники с детьми чаще всего останавливались в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд (38%), а за границей отдавали предпочтение четырехзвездочным отелям (35%)", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20240528/oteli-1948811362.html

https://ria.ru/20240615/otdykh-1952905271.html

стамбул

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, стамбул, минск, россия