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Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование - РИА Новости, 29.08.2024
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Туризм
 
02:40 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/turizm-1969097999.html
Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование
Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование - РИА Новости, 29.08.2024
Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование
Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:40
2024-08-29T02:40
туризм
новости - туризм
стамбул
минск
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости. Там проанализировали отельные бронирования на июнь-август, в которых были не только взрослые россияне, но и дети. "Семьи стали чаще отдыхать в других странах - доля заграницы выросла с 16% до 21%. ... Серьезно выросла популярность столицы Южной Кореи: там было забронировано в 4 раза больше отелей, чем год назад", - приводят данные исследователи. При этом самыми популярными городами для отдыха семей за границей стали Стамбул и Минск, подчеркнули аналитики. Число поездок туда сохранилось на уровне прошлого лета: доля Стамбула составила 12%, а Минска - 4,3%. Замкнул тройку лидеров Дубай, интерес к которому вырос на 30 процентных пунктов, до 3,5% бронирований. "Кроме того, в топе оказались Тбилиси (доля - 2,9%), Анталья (2,7%), Ереван (2,7%), Бангкок (1,6%), Париж (1,5%), Рим (1,5%) и Сеул (1,4%)", - сообщили в сервисе. В России самым востребованным городом для летнего семейного отдыха стал Сочи, на него пришлось 13,5% всех заказов, говорится в исследовании. Далее следует Москва с долей в 12,9% и Санкт-Петербург, интерес к которому упал на 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 12,2% всех семейных поездок. Также российские семьи часто посещали этим летом Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар. "В большинстве случаев номера бронировали на троих гостей (45% заказов): двое взрослых и один ребенок. Каждая вторая семья (53%) оформляли бронирование на срок от 4 до 7 дней. Интересно, что в России путешественники с детьми чаще всего останавливались в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд (38%), а за границей отдавали предпочтение четырехзвездочным отелям (35%)", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20240528/oteli-1948811362.html
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новости - туризм, стамбул, минск, россия
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Минск, Россия
Россияне с детьми стали чаще отдыхать за границей, показало исследование

OneTwoTrip: российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские путешественники с детьми стали чаще отдыхать за границей, наибольший прирост показал Сеул: семьи этим летом посещали южно-корейскую столицу в 4 раза чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Там проанализировали отельные бронирования на июнь-август, в которых были не только взрослые россияне, но и дети. "Семьи стали чаще отдыхать в других странах - доля заграницы выросла с 16% до 21%. ... Серьезно выросла популярность столицы Южной Кореи: там было забронировано в 4 раза больше отелей, чем год назад", - приводят данные исследователи.
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При этом самыми популярными городами для отдыха семей за границей стали Стамбул и Минск, подчеркнули аналитики. Число поездок туда сохранилось на уровне прошлого лета: доля Стамбула составила 12%, а Минска - 4,3%. Замкнул тройку лидеров Дубай, интерес к которому вырос на 30 процентных пунктов, до 3,5% бронирований.
"Кроме того, в топе оказались Тбилиси (доля - 2,9%), Анталья (2,7%), Ереван (2,7%), Бангкок (1,6%), Париж (1,5%), Рим (1,5%) и Сеул (1,4%)", - сообщили в сервисе.
В России самым востребованным городом для летнего семейного отдыха стал Сочи, на него пришлось 13,5% всех заказов, говорится в исследовании. Далее следует Москва с долей в 12,9% и Санкт-Петербург, интерес к которому упал на 14 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составил 12,2% всех семейных поездок. Также российские семьи часто посещали этим летом Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар.
"В большинстве случаев номера бронировали на троих гостей (45% заказов): двое взрослых и один ребенок. Каждая вторая семья (53%) оформляли бронирование на срок от 4 до 7 дней. Интересно, что в России путешественники с детьми чаще всего останавливались в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд (38%), а за границей отдавали предпочтение четырехзвездочным отелям (35%)", - заключили эксперты.
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