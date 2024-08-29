https://ria.ru/20240829/telegram-1969096802.html

В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов

В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов - РИА Новости, 29.08.2024

В США заявили об использовании Telegram для разжигания протестов

Госдепартамент США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон рассчитывает добиться смены правительства, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:13

2024-08-29T02:13

2024-08-29T02:13

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Госдепартамент США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений в странах, где Вашингтон рассчитывает добиться смены правительства, заявил бывший сотрудник госдепартамента Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Telegram – это очень мощное средство в руках госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы… ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов", - сказал Бенц.По словам бывшего сотрудника американского дипведомства, Вашингтон неоднократно прибегал к использованию платформы в таких целях, в том числе в Белоруссии, Иране и Китае. Комментируя арест сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, Бенц высказал мнение, что на данном этапе нельзя однозначно говорить о причастности Белого дома к данным событиям. "Мы не знаем, имело ли место непосредственное вмешательство, одобрение – или же ничего. Причина, по которой я это говорю, состоит в том, что конгресс, который должен добиться для нас ответов, не делает этого", - резюмировал Бенц. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240829/durov-1969089753.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968756683.html

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