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Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
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02:00 29.08.2024 (обновлено: 02:17 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/telegram-1969096113.html
Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова
Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова
Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:00
2024-08-29T02:17
telegram
в мире
евросоюз
франция
павел дуров
париж
эммануэль макрон
задержание павла дурова во франции
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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления."Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам. Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней", - сказал он.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи.Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969089753.html
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telegram, в мире, евросоюз, франция, павел дуров, париж, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции
Telegram, В мире, Евросоюз, Франция, Павел Дуров, Париж, Эммануэль Макрон, Задержание Павла Дурова во Франции
Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова

Адвокат: Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления.
"Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам. Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней", - сказал он.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова
00:19
 
TelegramВ миреЕвросоюзФранцияПавел ДуровПарижЭммануэль МакронЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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