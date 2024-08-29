https://ria.ru/20240829/telegram-1969096113.html

Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова

Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат Дурова

Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:00

2024-08-29T02:00

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задержание павла дурова во франции

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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заверил РИА Новости, что Telegram уважает европейские законы, а также считает абсурдными утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления."Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам. Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней", - сказал он.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи.Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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telegram, в мире, евросоюз, франция, павел дуров, париж, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции