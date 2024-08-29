https://ria.ru/20240829/tekhnokhab-1969299724.html
Технохаб Сбера для IT-специалистов открылся в Петербурге
Технохаб Сбера для IT-специалистов открылся в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2024
Технохаб Сбера для IT-специалистов открылся в Петербурге
Технологический хаб, который объединит IT-команды Сбера, открылся в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
санкт-петербург
васильевский остров
александр беглов
герман греф
сбер
it-специалисты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Технологический хаб, который объединит IT-команды Сбера, открылся в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Технохаб открыли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Технохаб расположен в Василеостровском районе — в реконструированном комплексе зданий завода имени М. И. Калинина. Помещения площадью более 35 тысяч квадратных метров, в том числе сохранённые и модернизированные корпуса медеплавильного завода XIX века, рассчитаны на более чем 2600 рабочих мест. С апреля этого года сюда уже начали переезжать IT-команды Сбера, которые раньше размещались на других площадках города. До конца года в технохабе будут работать более 1800 специалистов. В 2025 году в строй войдёт вторая очередь, и откроется еще порядка 800 рабочих мест. "Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий", - сказал Греф, слова которого приводятся в сообщении. Как отметил Беглов, открытие технохаба Сбера - это мощный сигнал о готовности Петербурга стать ведущим центром цифровых инноваций. "Технохаб Сбера на Васильевском острове - место, где объединятся лучшие умы IT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране. Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, где технология служит людям и создаёт новые возможности для роста и процветания", - сказал губернатор. В технохабе создан специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников. Благодаря современным методикам и помощи наставников молодые специалисты практически за две недели осваивают процессы и инструментарий и становятся полноценными членами команд. Для всех сотрудников хаба создается необходимая инфраструктура: кафе и столовые, службы сервиса, фитнес-центр, другие зоны спорта и отдыха. Будет также открыт выход к Неве. При этом территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Петербурга. Здесь также есть помещение для проведения массовых мероприятий, конференций, хакатонов, выставок и встреч. Оно оснащено цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных событий. Губернатор отметил, что Петербург признателен банку за выбор его площадкой для размещения этого сверхсовременного центра. В городе уже работают все крупнейшие IT- подразделения Сбера. Банк сотрудничает с лидирующими научными центрами и инновационными компаниями города. "Сегодня здесь мы видим образ Петербурга XXI века, который мы строим. Это сверхсовременный, умный, технологичный центр. Причем это территория, открытая для петербуржцев и гостей города. При строительстве технохаба была сохранена историческая часть зданий - новое технологическое пространство объединили с нашим архитектурным наследием. Можно уверенно сказать: сегодня мы делаем шаг навстречу будущему. Туда, где технологии служат людям, открывают новые возможности для развития и благополучия", - сказал Беглов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, васильевский остров, александр беглов, герман греф, сбер, it-специалисты
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Александр Беглов, Герман Греф, Сбер, IT-специалисты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Технологический хаб, который объединит IT-команды Сбера, открылся в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Технохаб открыли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Технохаб расположен в Василеостровском районе — в реконструированном комплексе зданий завода имени М. И. Калинина. Помещения площадью более 35 тысяч квадратных метров, в том числе сохранённые и модернизированные корпуса медеплавильного завода XIX века, рассчитаны на более чем 2600 рабочих мест. С апреля этого года сюда уже начали переезжать IT-команды Сбера, которые раньше размещались на других площадках города. До конца года в технохабе будут работать более 1800 специалистов. В 2025 году в строй войдёт вторая очередь, и откроется еще порядка 800 рабочих мест.
"Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий", - сказал Греф, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил Беглов
, открытие технохаба Сбера - это мощный сигнал о готовности Петербурга стать ведущим центром цифровых инноваций.
"Технохаб Сбера на Васильевском острове - место, где объединятся лучшие умы IT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране. Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, где технология служит людям и создаёт новые возможности для роста и процветания", - сказал губернатор.
В технохабе создан специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников. Благодаря современным методикам и помощи наставников молодые специалисты практически за две недели осваивают процессы и инструментарий и становятся полноценными членами команд.
Для всех сотрудников хаба создается необходимая инфраструктура: кафе и столовые, службы сервиса, фитнес-центр, другие зоны спорта и отдыха. Будет также открыт выход к Неве. При этом территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Петербурга.
Здесь также есть помещение для проведения массовых мероприятий, конференций, хакатонов, выставок и встреч. Оно оснащено цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных событий.
Губернатор отметил, что Петербург признателен банку за выбор его площадкой для размещения этого сверхсовременного центра. В городе уже работают все крупнейшие IT- подразделения Сбера. Банк сотрудничает с лидирующими научными центрами и инновационными компаниями города.
"Сегодня здесь мы видим образ Петербурга XXI века, который мы строим. Это сверхсовременный, умный, технологичный центр. Причем это территория, открытая для петербуржцев и гостей города. При строительстве технохаба была сохранена историческая часть зданий - новое технологическое пространство объединили с нашим архитектурным наследием. Можно уверенно сказать: сегодня мы делаем шаг навстречу будущему. Туда, где технологии служат людям, открывают новые возможности для развития и благополучия", - сказал Беглов.