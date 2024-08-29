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Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 29.08.2024
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15:53 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/stavka-1969264460.html
Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 29.08.2024
Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред Банка России Алексей... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:53
2024-08-29T15:53
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это означает, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных. Опять же... общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента 26 июля по настоящий момент существенно не изменился", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки

Заботкин: ЦБ оценит целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это означает, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных. Опять же... общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента 26 июля по настоящий момент существенно не изменился", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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