https://ria.ru/20240829/stavka-1969264460.html

Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 29.08.2024

Совет директоров ЦБ оценит целесообразность повышения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред Банка России Алексей... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:53

2024-08-29T15:53

2024-08-29T15:53

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это означает, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных. Опять же... общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента 26 июля по настоящий момент существенно не изменился", - сказал он на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20240811/tsb-1965465583.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка